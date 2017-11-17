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Шахтёр Донецк — Александрия прогноз и ставки от специалиста 17.11.17

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# Перу 16.11 05:15 по МСК. Новая Зеландия #
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# Пау 16.11 22:00 по МСК. Саннойс #
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# Дармштадт 17.11 20:30 по МСК. Сандхаузен #
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# Реймс 17.11 22:00 по МСК. Париж #
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Прогноз от наших экспертов
Шахтёр Донецк — Александрия прогноз и ставки от специалиста 17.11.17

В рамках национального первенства пройдет поединок Шахтёр Донецк – Александрия, который будет сыгран между командами в 17.11.2017. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 20:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Александрия – две победы против одного поражения.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Шахтёр Донецк – Александрия практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 7.4. Хозяева получили на свою победу котировку 1.17, а на гостей идет прием ставок по 18.

Если раньше футбольный клуб Шахтёр Донецк ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Шахтёр Донецк в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Шахтёр Донецк стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Александрия построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Александрия выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Шахтёр Донецк – Александрия не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.

Учитывая сильную игру хозяев матча Шахтёр Донецк – Александрия на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Александрия, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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