Прогноз на матч Реал Сосьедад — Севилья от эксперта 20.12.17

Не секрет, что матч команды Реал Сосьедад и команды Севилья, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды Реал Сосьедад и команды Севилья фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.

Наши эксперты после тщательного изучения предстоящего матча, в котором встретятся футболисты команды Реал Сосьедад и футболисты команды Севилья, выяснили, что оба соперника будут играть в ослабленных составах. Это вызвано большим количеством травм и дисквалификаций. Так что, есть вероятность, что букмекеры несколько поторопились выставлять хозяев поля такими фаворитами. В принципе, если убрать все форс-мажорные обстоятельства, то и хозяева поля, и гости уже обеспечили себе участие в высшем дивизионе чемпионата на будущий сезон. Однако расслабляться командам не стоит, так как впереди им предстоит сыграть с лидерами чемпионата, а учитывая проблемы с составами, взять очки в этих матчах им будет очень непросто. Статистика встреч команды Реал Сосьедад и команда Севилья говорит о том, что оба клуба действуют в атакующей манере, не сильно беспокоясь о защите собственных ворот. Учитывая, что в текущем матче в составах команд не будет ряда ключевых футболистов, наши эксперты полагают, что игра будет динамичной, поэтому велика вероятность большого количества забитых мячей. Еще мы учли тот факт, что команда Реал Сосьедад и команда Севилья в очных противостояниях действуют довольно грубо, а сегодняшний арбитр является лидером чемпионата по желтым и красным карточкам. Этот аспект мы тоже отразили в своих прогнозах на этот матч. Так что, ждем от команд интересной игры, которая позволит бетторам неплохо заработать на ставках.

Эксперты нашего портала не согласны с букмекерами, предлагающими небольшой коэффициент на победу команды Реал Сосьедад в матче с футболистами команды Севилья. Несмотря на то, что хозяева поля опережают своих соперников в турнирной таблице, а также демонстрируют отличный футбол в родных стенах, мы думаем, что у гостей есть шансы побороться в этом матче. У хозяев поля не будет нескольких ключевых футболистов, поэтому даже фактор родного поля и класс команды здесь не имеют такого преимущества, чтобы хозяева поля были такими фаворитами. Гости умеют играть в выездных матчах, так как действуют в атакующем стиле, и в текущем сезоне смогли забить всем своим соперникам. Из этого следует, что индивидуальный тотал команды Севилья лучше играть не больше. При этом команда Севилья не отличается мощной защитой, а в родных стенах команда Реал Сосьедад всегда действуют агрессивно, так что, общий тотал в матче тоже можно заигрывать на больше. Относительно основного исхода этого матча, то здесь предпочтительно брать фору гостей, хотя, более рисковые бетторы могут сделать ставки на то, что команда Севилья не проиграет в этом матче. Общий тотал угловых мы рассматриваем на больше, так как и команда Реал Сосьедад, и команда Севилья атакуют флангами, стараясь найти голову больших нападающих, а при стандартах к атаке подключаются мощные защитники, поэтому стандарты – ударное оружие обеих команд. Нарушений и желтых карточек в этом матче должно быть много, так как команды действуют довольно агрессивно при отборе мяча, да и в личных встречах практически всегда пробивали заявленные букмекерами тотал этих статистических ставок.

Ничья в матче — 3.5, выиграет в противостоянии Реал Сосьедад — 2.82, выиграет в противостоянии Севилья — 2.69.

Футбольных болельщиков просто переполняет азарт, это видно невооруженным глазом. Настоящие фанаты своих клубов готовы до хрипоты в горле спорить о преимуществах своего футбольного клуба, а если речь идет о том, чтобы побиться об заклад, то готовы рисковать абсолютно всем. Именно на это и рассчитывают букмекеры. При этом настоящие фанаты редко имеют понятие об игре в букмекерской конторе, поэтому постоянно находятся в проигрыше, делая ставки на свои любимые команды. Наши эксперты полагают, что это надо исправлять. Букмекеров необходимо наказывать за их ошибки, и в этом бетторам помогут наши прогнозы. Чаще всего, мы предлагаем прогнозы на статистику футбольных матчей, так как статистика лучше анализируется и поддается прогнозированию. Как показывает практика, ставки на исход футбольных матчей не приносят такой прибыли, как ставки на статистику. В ближайшем матче, где команда Реал Сосьедад и команда Севилья будут определять сильнейшего, нам приглянулось несколько интересных ставок, мы с удовольствием делимся ими, поэтому советуем не пропустить матч и сделать ставки по нашим прогнозам, которые принесут гарантированную прибыль.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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