Губбио — Виченца Кальчо: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 22.12.17

Болельщики 22 декабря ожидают зрелищного футбольного матча, ведь на футбольном поле сойдутся игроки таких клубов, как Губбио и Виченца Кальчо. Это одни из сильнейших европейских клубов, которым в 16:30 по МСК нужно определить сильнейшего. Между собой команды встречаются не часто, ведь ранее было только четыре личных встречи и дважды соперникам приходилось определять победителя только в дополнительное время.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Губбио – Виченца Кальчо неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 2.86. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.38 и 3.05.

По меркам национального чемпионата Губбио это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где Губбио является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу Губбио пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

Футбольный клуб Виченца Кальчо имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Виченца Кальчо демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Виченца Кальчо продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Виченца Кальчо в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Губбио – Виченца Кальчо, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Виченца Кальчо.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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