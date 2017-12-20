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|Никосия
|21.12 20:00 по МСК.
|Pafos
Без пафоса можно сказать, что в матче "Пафоса" эксперты нашли отличный вариант для ставки
|Эйбар
|21.12 21:30 по МСК.
|Гирона
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|Алавес
|21.12 23:30 по МСК.
|Малага
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|Бетис Севилья
|22.12 21:30 по МСК.
|Ат. Бильбао
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|Эспаньол
|22.12 23:30 по МСК.
|Атлетико М
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В рамках национального первенства пройдет поединок Витория Сетубал – Брага, который будет сыгран между командами в 22-го декабря. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 23:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Брага – две победы против одного поражения.
Букмекеры считают фаворитом поединка Витория Сетубал – Брага гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.21. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 3.3, а на ничейный результат можно поставить по 3.66.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Витория Сетубал отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Витория Сетубал еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Витория Сетубал пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Футбольный клуб Брага имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Брага демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Брага продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Брага в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Так как хозяева поединка Витория Сетубал – Брага сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Витория Сетубал.
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