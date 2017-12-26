Данди — Селтик прогноз специалиста 26.12.17

История противостояния Данди – Селтик длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Данди одержал 51 победу, а на счету ФК Селтик 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 26-го декабря и по московскому времени его начало будет в 15:30.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Данди – Селтик, занизив на них коэффициент до 10.5. Поставить на ничью можно по 5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 1.21.

В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Данди использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Данди, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Данди выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.

Футбольный клуб Селтик в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Селтик демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Селтик забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Селтик имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Хозяева матча Данди – Селтик предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Данди больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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