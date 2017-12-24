Бристоль Сити — Рединг прогноз профессионала на матч 26.12.17

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 26-го декабря, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Бристоль Сити и Рединг. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Бристоль Сити, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 18:00.

Гости поединка Бристоль Сити – Рединг от ведущих европейских букмекеров получили коэффициент 3.72. Хозяева оценены конторами коэффициентом 2.02, а если команды за девяносто минут так и не определят кто сильнее, то сыграет коэффициент 3.4.

Если раньше футбольный клуб Бристоль Сити ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. Бристоль Сити в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба Бристоль Сити стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.

После того, как футбольный клуб Рединг выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Рединг удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.

Хозяева матча Бристоль Сити – Рединг предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Бристоль Сити больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: