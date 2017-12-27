Кайсериспор — Антальяспор прогноз и ставки от специалиста 27.12.17

История противостояния Кайсериспор – Антальяспор длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Кайсериспор одержал 51 победу, а на счету ФК Антальяспор 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 27.12.2017 и по московскому времени его начало будет в 16:30.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Кайсериспор – Антальяспор коэффициент на победу гостей просел до 5.4. На ничью он остался неизменным — 3.5, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.81.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Кайсериспор отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Кайсериспор еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Кайсериспор пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

В этом сезоне у футбольного клуба Антальяспор совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Антальяспор находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Антальяспор выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Антальяспор в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Кайсериспор – Антальяспор встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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