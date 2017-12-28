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|Авеллино
|28.12 22:30 по МСК.
|Тернана
"Авеллино" не может выиграть в итальянской Серии В 9 матчей подряд...
|Карпи
|28.12 22:30 по МСК.
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Один из главных матчей 21-го тура итальянской Серии В. "Карпи" принимает "Бари" - прогноз уже готов!
|Моркам
|29.12 22:45 по МСК.
|Йовил
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|Ст. Миррен
|29.12 22:45 по МСК.
|Данди
В шотландском Чемпионшипе намечается главная битва зимы. От поединка "Сент-Миррена" и "Данди Юнайтед" может зависеть судьба путевки в элитный дивизион.
Хозяев матча Брага – Портимоненсе 30-го декабря 2017 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 00:15 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Брага – Портимоненсе определились с коэффициентами. На ФК Брага выставили 1.6, на мировую между командами — 3.92, а ставки на гостей матча принимаются по 6.75.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Брага существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Брага проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Брага никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
Последний матч футбольного клуба Портимоненсе прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Портимоненсе находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Портимоненсе в этом матче не сыграет крайний полузащитник.
Учитывая сильную игру хозяев матча Брага – Портимоненсе на своем поле, спортивные эксперты, несмотря на более высокий статус ФК Портимоненсе, предлагают сделать ставку на победу хозяев или ничью.
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