Пасуш Феррейра — Порто прогноз профессионала 30.12.17

В 23:15 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Пасуш Феррейра – Порто, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 30-го декабря 2017 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Пасуш Феррейра сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Самый большой коэффициент в матче Пасуш Феррейра – Порто идет на гостей и составляет 1.57, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 4. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 7.1.

В этом сезоне футбольный клуб Пасуш Феррейра только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Пасуш Феррейра пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Пасуш Феррейра хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

За последние четыре недели футбольному клубу Порто пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Порто находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Порто намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Порто в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Пасуш Феррейра – Порто встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: