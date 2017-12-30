Сегодня матч Пасуш Феррейра — Порто. Прогнозы и ставки от эксперта 30.12.17

Для наших экспертов футбольный матч команды Пасуш Феррейра и команды Порто, которые сыграют между собой в ближайшем туре чемпионата, вызвал интерес потому, что оба клуба сейчас ведут борьбу за места в турнирной таблице. Напомним, что сейчас во многих чемпионатах для команд наступил решающий этап, до конца чемпионатов осталось сыграть не так много туров, а это означает, что у команд все меньше шансов улучшить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, командам сейчас необходимо играть только на победу. В принципе, составы у команды Пасуш Феррейра и команды Порто весьма подходящие для того чтобы ровно отыграть на финальном отрезке чемпионата. Судя по информации из официальных источников, в командах нет травмированных, а ведущие футболисты находятся в неплохой форме. И это несмотря на усталость, которая накопилась у них по ходу сезона. Несмотря на это, менеджеры футбольных клубов пребывают в хорошем настроении, и оптимистично смотря в будущее, говоря о том, что их подопечным по силам улучшить свои турнирные позиции за счет хорошего выступления на финальном отрезке чемпионата. Прогнозируя этот матч, наши эксперты постарались учесть все важнейшие аспекты, свои прогнозы на игру мы делали, основываясь на статистических факторах и текущей форме этих команд. При этом мы учли, что по ходу игры букмекеры предлагают довольно-таки большой объем ставок, особенно на матчи лидеров чемпионата. Мы не сомневаемся в том, что противостояние будет интересным, поэтому рекомендуем болельщикам не пропустить этот матч.

В матче команды Пасуш Феррейра и команды Порто, встречающихся между собой в рамках чемпионата, большое значение для экспертов нашего портала будет иметь судейский фактор. Дело в том, что обеим командам сейчас необходимо набирать очки, так как ситуация для них в турнирной таблице складывается не очень благоприятная, и они имеют риск плотно осесть в подвале турнирной таблицы. Напомним, что до конца чемпионата осталось не так много туров, поэтому обеим командам крайне важно набирать очки, особенно в матчах с прямыми конкурентами. Обычно, как показывает практика, в матчах команд из низов турнирной таблицы, футболисты не церемонятся друг с другом, совершают грубые фолы, используют провокации и симуляции. Разные арбитры реагируют на это по-разному. Однако судья, который будет обслуживать этот матч, относится к числу очень строгих рефери, поэтому он будет свистеть каждый фол и давать предупреждения за неспортивное поведение на футбольном поле. А это означает, что в этом матче бетторам стоит внимательнее присмотреться к общему тоталу желтых карточек и удалению. В принципе, сейчас уже все букмекерские конторы принимают ставки на подобные события не только до начала матча, но и по ходу игры, поэтому вероятность сыграть такие ставки по более высокому коэффициенту сильно возрастает. Как правило, арбитры удаляют футболистов во втором тайме, так что, у бетторов есть возможность сыграть неплохую ставку за хороший коэффициент, главное, дождаться нужного момента. С остальными прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже, они приведены с детальным описанием.

Букмекеры выставили довольно-таки любопытные коэффициенты на матч команды Пасуш Феррейра и команды Порто. Так как сейчас оба соперника являются одними из основных претендентов на самые высокие места в чемпионате, букмекеры выставили на их победы в этом матче практически одинаковые коэффициенты. Если рассматривать матч с точки зрения кому из соперников надо больше, то здесь побеждать необходимо обеим командам, в крайнем случае, не проигрывать, следовательно, с этой точки зрения, коэффициенты на матч выставлены правильно. Однако, на наш взгляд, хозяева поля все же должны быть небольшими фаворитами этого матча, так как фактор родных трибун должен сыграть им на руку. Беря это во внимание, мы все же рискнем предложить такой прогноз: команда Пасуш Феррейра не проиграет в этом матче. Общий тотал голов в этом противостоянии вряд ли будет на больше. Оба клуба не относятся к числу тех, кто бездумно атакует ворота соперников на протяжении всего матча, скорее всего, исход игры решит один точный удар. Поэтому общий тотал голов в матче команды Пасуш Феррейра и команды Порто мы рекомендуем играть на меньше. А вот нарушений правил и предупреждений в матче должно быть много. Сам матч – это принципиальное противостояние, да и команды в очных встречах фолят и грубят очень много, вдобавок ко всему, главный арбитр не церемонится с нарушителями, уверенно раздает желтые и красные карточки. Так что, об тотала этих статистических параметров лучше играть на больше. Угловые в этом матче мы рекомендуем пропустить, так как в матче, скорее всего, борьба будет идти в центре поля, поэтому команды вряд ли подадут много угловых, хотя, игра может быть и быстрой, тогда общий тотал угловых будет пробит легко.

Выигравших в матче нет — 4, триумфатором матча будет Пасуш Феррейра — 7.1, триумфатором матча будет Порто — 1.57.

Сегодняшний матч, в котором встретятся команда Пасуш Феррейра и команда Порто можно назвать матчем тура, так как команды будут биться не на жизнь, а на смерть, ведь терять очки нельзя ни одному из соперников, в противном случае, это серьезно осложнит жизнь проигравшему в турнирной таблице. Матч анонсировали достаточно давно, поэтому, нет сомнений в том, что его будут смотреть все ценители современного футбола. В составах одной и другой команды выступает большое количество известных футболистов, действия которых на футбольном поле вызывают настоящий восторг у публики, так что, аншлаг на стадионе и у экранов телевизоров гарантирован. А там где азарт – там обязательно ставки, ведь мало кто из футбольных болельщиков откажется проверить свое мнение относительно исхода такого матча, сделав небольшую ставку в букмекерской конторе. Наши эксперты предлагают большой выбор ставок на это событие, так как в линиях букмекерских контор на этот матч предложен просто гигантский выбор ставок и мы, конечно же, не могли пройти мимо некоторых предложений. Всем отлично футбольного вечера, и выигрышных ставок!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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