Брайтон энд Хав Альбион — Борнмут прогноз профессионала 01.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Брайтон энд Хав Альбион и Борнмут назначена на 01.01.2018 и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Брайтон энд Хав Альбион. По Москве начало данной игры в 15:30.

Самый большой коэффициент в матче Брайтон энд Хав Альбион – Борнмут идет на гостей и составляет 2.995, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.24. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 2.32.

В прошлом поединке футбольного клуба Брайтон энд Хав Альбион основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Брайтон энд Хав Альбион будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Брайтон энд Хав Альбион есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

Футбольный клуб Борнмут имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Борнмут демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Борнмут продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Борнмут в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Брайтон энд Хав Альбион – Борнмут, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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