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|Сток
|01.01 18:00 по МСК.
|Ньюкасл
Сумеет ли "Сток Сити" взять реванш за поражение в первом круге?
Футболисты клуба Вест Хэм Юнайтед готовятся до 02-го января 2018 года, так как именно в этот день хозяева проведут свой поединок против ФК Вест Бромвич Альбион. Игроки еще имеют время на подготовку, а начало игры состоится в 22:45 по Москве. Статистика личных встреч насчитывает восемнадцать поединков, в которых больше побед имеет Вест Хэм Юнайтед – девять, в то время, когда сопернику удалось выиграть всего четыре встречи, а последняя победа была три года назад.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Вест Хэм Юнайтед – Вест Бромвич Альбион, выставив коэффициент 1.93 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 3.96, а поставить на ничью возможно по 3.3.
В прошлом сезоне главный тренер футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед использовал очень необычную тактику, позволившую команде финишировать в зоне еврокубков. Тогда для соперников это было неожиданностью, но сейчас уже все знают, чего ожидать от ФК Вест Хэм Юнайтед, так что результаты команды существенно упали. Сейчас хозяева обитают только на двенадцатом месте и никаких достижений в этом сезоне ожидать уже не стоит. Да, отчасти падение результата можно списать на участие в европейском турнире, ведь состав не был как следует усилен, так что футболистам пришлось тратить силы на два фронта. На своем поле футбольный клуб Вест Хэм Юнайтед выиграл только половину матчей, а сильно сдали фланги команды, которые ранее были главным козырем, а сейчас уже не создают быстрых контратак. Атакующий полузащитник будет единственной потерей команды в этой игре.
Уже второй сезон вся игра футбольного клуба Вест Бромвич Альбион построена исключительно на атакующем полузащитнике и от его действий на поле крайне сильно зависит результат гостей. Но, в этой игре футболист не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Как показывает статистика, если на поле был плеймейкер, то футбольный клуб Вест Бромвич Альбион выигрывал в 74% матчей, а в его отсутствие гости имеют лишь 21% выигранных встреч. Так что, в этой игре команде будет очень сложно, тем более что в последнее время еще и упали гостевые результаты – лишь две победы за последние пять выездных поединков. Кроме атакующего полузащитника у гостей на матч Вест Хэм Юнайтед – Вест Бромвич Альбион не выйдут центральный защитник и правый вингер, но они ранее появлялись только на замену, так что их отсутствие не так сильно повлияет на команду.
Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Вест Хэм Юнайтед – Вест Бромвич Альбион являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.
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