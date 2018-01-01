Манчестер Сити — Уотфорд: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Англии 02.01.18

История противостояния Манчестер Сити – Уотфорд длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Манчестер Сити одержал 51 победу, а на счету ФК Уотфорд 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 02 января и по московскому времени его начало будет в 23:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Манчестер Сити – Уотфорд определились с коэффициентами. На ФК Манчестер Сити выставили 1.1, на мировую между командами — 9, а ставки на гостей матча принимаются по 18.

Футбольный клуб Манчестер Сити в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Манчестер Сити сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Манчестер Сити выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Манчестер Сити не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

В этом сезоне у футбольного клуба Уотфорд совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Уотфорд находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Уотфорд выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Уотфорд в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

В футбольном поединке Манчестер Сити – Уотфорд эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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