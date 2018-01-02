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|03.01 21:15 по МСК.
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|Арсенал
|03.01 22:45 по МСК.
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|04.01 00:30 по МСК.
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История противостояния Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур одержал 51 победу, а на счету ФК Вест Хэм Юнайтед 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 04 января и по московскому времени его начало будет в 23:00.
Букмекеры считают фаворитом поединка Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед гостей, так что на их победу выставили коэффициент 8.5. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 1.32, а на ничейный результат можно поставить по 4.56.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Тоттенхэм Хотспур еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Тоттенхэм Хотспур пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Вест Хэм Юнайтед практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Вест Хэм Юнайтед демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.
Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тоттенхэм Хотспур и Вест Хэм Юнайтед, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.
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