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|Аполлон
|03.01 19:00 по МСК.
|Лимассол
Лимасольское дерби в чемпионате Кипра. Что готовит центральный матч тура?
|Маритиму
|03.01 21:15 по МСК.
|Чавес
"Маритиму" в Португалии уважают, но футбол "Львов Мадейры" не любят. Почему так сложилось и как использовать эти знания в букмекерской линии?
|Арсенал
|03.01 22:45 по МСК.
|Челси
Очередное блюдо для футбольных гурманов в чемпионате Англии - лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси"
|Бенфика
|04.01 00:30 по МСК.
|Спортинг
Лиссабонское дерби в чемпионате Португалии. В противостоянии "Бенфики" и "Спортинга" будет жарко!
|Эспаньол
|04.01 23:00 по МСК.
|Леванте
1/8 финала Кубка Испании. В одном из матчей встретятся "Эспаньол" и "Леванте". Готовы дать прогноз с высоким коэффициентом
Хозяев матча Брисбен Роар – Вестерн Сидней Уондерерс 05-го января 2018 года ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 11:50 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
В футбольном поединке Брисбен Роар – Вестерн Сидней Уондерерс букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 2.26, на ничью выставили 3.42, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 2.915.
После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Брисбен Роар отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Брисбен Роар еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Брисбен Роар пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.
Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Вестерн Сидней Уондерерс. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Вестерн Сидней Уондерерс продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Вестерн Сидней Уондерерс крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.
Между командами Брисбен Роар и Вестерн Сидней Уондерерс всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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