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Эксетер Сити — Вест Бромвич Альбион: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.01.18

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Эксетер Сити — Вест Бромвич Альбион: прогноз, ставки букмекера на матч. 06.01.18

В 18:00 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Эксетер Сити – Вест Бромвич Альбион. Футбольный поединок запланировали на 06.01.2018, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.

Если футбольные клубы Эксетер Сити и Вест Бромвич Альбион в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.74. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 6.45, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 1.51.

Свой последний матч клуб Эксетер Сити провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Эксетер Сити крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

Футбольный клуб Вест Бромвич Альбион в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем Вест Бромвич Альбион демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб Вест Бромвич Альбион забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но Вест Бромвич Альбион имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

В футбольном поединке Эксетер Сити – Вест Бромвич Альбион эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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