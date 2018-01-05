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|Эспаньол
|04.01 23:00 по МСК.
|Леванте
1/8 финала Кубка Испании. В одном из матчей встретятся "Эспаньол" и "Леванте". Готовы дать прогноз с высоким коэффициентом
|Филадельфия
|05.01 03:00 по МСК.
|Айлендерс
Сможет ли "Филадельфия" подтянуться к группе лидеров после домашней игры с "Айлендерс"? Читайте наш прогноз на НХЛ
|Кьево
|05.01 20:00 по МСК.
|Удинезе
"Удинезе" выиграл в чемпионате Италии пять матчей подряд. Будет ли шестая победа?
|Фиорентина
|05.01 22:45 по МСК.
|Интер
В чемпионате Италии "Интер" не может выиграть уже четыре тура подряд
|Spal
|06.01 17:00 по МСК.
|Лацио
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|Эксетер
|06.01 18:00 по МСК.
|Вест Бромвич
"Вест Бромвич" не выигрывал в Премьер-лиге 20 матчей подряд. Сумеет ли "Эксетер Сити" воспользоваться не лучшим состоянием "дроздов" в Кубке Англии
В 18:15 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок ПАОК – Левадеякос, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 06-го января 2018 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб ПАОК сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок ПАОК – Левадеякос коэффициент на победу гостей просел до 17. На ничью он остался неизменным — 6.8, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.13.
Если раньше футбольный клуб ПАОК ничем особенным не был примечателен и крайне редко попадал в еврокубки, то после того, как поменялся владелец клуба и начал вкладывать деньги в развитие, открылась новая страница команды. ПАОК в этом сезоне представляет очень слаженный и боеспособный коллектив, где достаточно опытных игроков, ранее выступавших на международном уровне. На своем стадионе футболисты клуба ПАОК стали играть лучше, потерпев только два поражения в родных стенах. Нынешняя форма команды также впечатляет, ведь хозяева не проигрывают уже на протяжении двенадцати туров. Главный тренер не использует определенную тактику, а постоянно пытается менять схему игры, чтобы запутать соперника. Кадровых проблем у команды нет, ведь травмированы только резервные игроки.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Левадеякос прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Левадеякос сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Левадеякос в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Хозяева матча ПАОК – Левадеякос предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК ПАОК больше 1.5 гола.
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