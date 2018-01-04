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|Кьево
|05.01 20:00 по МСК.
|Удинезе
"Удинезе" выиграл в чемпионате Италии пять матчей подряд. Будет ли шестая победа?
|Фиорентина
|05.01 22:45 по МСК.
|Интер
В чемпионате Италии "Интер" не может выиграть уже четыре тура подряд
|Spal
|06.01 17:00 по МСК.
|Лацио
Дебютант Серии А "СПАЛ" попытается отобрать очки у претендента на зону Лиги чемпионов "Лацио"
|Эксетер
|06.01 18:00 по МСК.
|Вест Бромвич
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|Валенсия
|06.01 18:15 по МСК.
|Гирона
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|Ат. Бильбао
|07.01 20:30 по МСК.
|Алавес
"Атлетик" и "Алавес" набрали в чемпионате Испании хороший ход. Кто окажется сильнее в очном противостоянии?
Результативный футбол сегодня является обыденным явлением в исполнении большинства футбольных команд. Однако еще недавно менеджеры старались привить своим подопечным защитный стиль игры. Ранее команды ограничивались минимальными победами, а преимущество в несколько мячей по итогам матча могли себе позволить лишь команды, в составе которых выступали известные футболисты. Сегодня все кардинально изменилось. Даже команды, которые идут в хвосте турнирной таблицы, стараются играть с грандами современного футбола в атакующей манере, так как менеджеры этих команд прекрасно осознают, что если их подопечные будут жаться к собственным воротам, в надежде как можно дольше не давать сопернику забить, это все равно не убережет их от поражения. А вот в обоюдоострых атаках у таких команд появляются шансы. Да, такие шансы выглядят призрачными, но, как показывает практика современного футбола, они есть и даже работают. В матче команды Пуэбла и команды УАНЛ Тигрес, которые будут противостоять друг другу, эксперты нашего портала ждут открытой игры, так как, судя по положению команд в турнирной таблице, им нет необходимости жаться к своим воротам. В турнирной таблице клубы занимают хорошие места, зона вылета им не грозит, но и шансов зацепиться за высокие места у команд немного, тем более, учитывая непростой график, который ждет эти футбольные клубы в ближайших матчах. Поэтому вряд ли менеджеры захотят перегружать своих футболистов активными действиями защитного футбола, предоставив им возможность проявить свой атакующий потенциал. Поэтому мы ждем веселого матча с обилием забитых мячей.
Хорошие прогнозисты, которыми являются эксперты нашего ресурса, в первую очередь, это хорошие аналитики, которую умеют извлечь пользу из, даже, казалось бы, самой незначительной информации. Сегодня, благодаря развитию сети Интернет, ежедневно публикуется огромное количество спортивной и около спортивной информации, разнообразные слухи, сплетни и домыслы – тоже отличный источник информации, и если использовать такие источники совместно с проверенной информацией, можно найти довольно интересные факты, которые позволят выбрать интересную ставку на тот или иной футбольный матч. Сегодня практически все ведущие европейские футбольные чемпионаты находятся под колпаком у журналистов, которые стараются выудить мало-мальски интересную информацию относительно как самого чемпионата, так и отдельного взятого футбольного клуба либо футболистов, которые защищают его цвета. Так что, в сети предостаточно информации, главное, это уметь ее правильно структурировать и анализировать. Эксперты нашего портала обладают такими навыками, ведь мы занимаемся составлением прогнозов не только на статистику футбольных матчей, но и прогнозируем их исходы. В ближайшее время состоится матч между футболистами команды Пуэбла и футболистами команды УАНЛ Тигрес. Эта игра будет иметь очень важный характер, поэтому в СМИ нет недостатка информации об этом матче. Наши эксперты ее тщательно проработали, поэтому ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на этот матч.
Команда Пуэбла и команда УАНЛ Тигрес, которые будут определять сильнейшего в очном противостоянии, имеют богатую историю, а также в нынешнем чемпионате эти футбольные клубы могут удивить всех, неожиданно заняв высокие места по итогам сезона. Напомним, что сейчас команда Пуэбла и команда УАНЛ Тигрес занимают места в середине турнирной таблицы, однако, при определенных раскладах, и если будут стабильно набирать очки в оставшихся матчах, эти команды могут попробовать занять высокие строчки в чемпионате. По словам менеджеров команд, сейчас именно это является первоочередной целью для их подопечных, поэтому сегодня нас ждет настоящий триллер. Исходя из этого, эксперты нашего портала решили порекомендовать бетторам сыграть пенальти и удаление в этом матче, так как, скорее всего, обе команды будут играть от ножа, стараясь больше разрушать атаки соперника, чем атаковать. Да и судья для таких ставок вполне подходящий. Это же касается и общего тотала нарушений правил и желтых карточек. В этом матче соперники точно не будут жалеть друг друга. Общий тотал забитых голов в матче мы рассматриваем на меньше, мы полагаем, что команды будут играть в защитный футбол, а вязкая игра в центре поля через мелкий фол должна полностью сковать атакующий потенциал обеих футбольных клубов. Общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как если клубы не будут атаковать, то в матче просто неоткуда взяться большому количеству угловых. А вот относительно фаворита матча – здесь все намного сложнее, оба соперника находятся в одинаковой форме, однако мы рискнем отдать предпочтение хозяевам поля за счет домашнего стадиона.
В матче победу одержит Пуэбла — 4.7, в матче победу одержит УАНЛ Тигрес — 1.77, будет ничья в матче — 3.13.
Многие футбольные болельщики согласятся с экспертами нашего ресурса в том, что концовка любого футбольного чемпионата гораздо интереснее, чем его начало. Вначале чемпионата футбольные клубы только раскачиваются, поэтому там еще непонятно, кто есть кто, и какие задачи стоят перед командами на сезон. А вот в концовке чемпионата, когда силы и задачи команд уже ясны, начинается настоящая гонка. Причем, идет она не только среди команд, занимающих верхние строчки турнирной таблицы и распределяющих между собой места в престижных клубных турнирах, но и в подвалах турнирной таблицы, где неудачники чемпионата стараются всеми правдами и неправдами сохранить себе место под солнцем. Наши эксперты не берутся сказать, в какой части турнирной таблицы противостояния наиболее острые и бескомпромиссные, однако мы можем точно утверждать одно, футбол – это самый прекрасный вид спорта, так как здесь царят неподдельные эмоции и дух борьбы. Естественно, благодаря букмекерским конторам и их предложениям, современный футбол еще и один из наиболее прибыльных видов спорта для ставок. Наши эксперты заботятся о том, чтобы предложить бетторам только лучшие прогнозы на самые интересные футбольные противостояния. Будьте с нами и выигрывайте в букмекерских конторах!
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