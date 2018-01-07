Тоттенхэм Хотспур — Уимблдон: прогноз, ставки букмекера на матч. 07.01.18

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 07.01.2018, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Тоттенхэм Хотспур и Уимблдон. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 18:00.

Ставки на футбольную встречу Тоттенхэм Хотспур – Уимблдон уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.1. Уверенные в победе гостей могут поставить на 18, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 8.

Две недели назад футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Тоттенхэм Хотспур из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Тоттенхэм Хотспур выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Тоттенхэм Хотспур – Уимблдон у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Футбольный клуб Уимблдон имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Уимблдон демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Уимблдон продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Уимблдон в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В футбольном поединке Тоттенхэм Хотспур – Уимблдон эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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