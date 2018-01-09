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Главный арбитр матча ОФИ Крете – Паниониос в 16:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 09 января и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Паниониос на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Паниониос – девять против двух.
Букмекерские конторы в футбольном поединке ОФИ Крете – Паниониос практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.02. Хозяева получили на свою победу котировку 3.42, а на гостей идет прием ставок по 2.11.
После слабого старта сезона руководство футбольного клуба ОФИ Крете уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что ОФИ Крете сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе ОФИ Крете не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.
Несмотря на слабоватый старт, футбольный клуб Паниониос прибавил по ходу сезона, так что сейчас даже имеет неплохие шансы побороться за Лигу Европы. В национальном первенстве гости расположились на восьмой строчке, но до зоны еврокубков только три очка, а так как Паниониос сейчас выдает уже восьмиматчевую серию без поражений, то у гостей отличные шансы продвинуться выше по турнирной таблице. На выезде футбольный клуб Паниониос в этом сезоне проиграл четыре раза, но зато побед было уже пятнадцать. Хорошо выступать команда стала благодаря сильной полузащите, где тренер пытается задействовать максимальное количество игроков. Гости могут атаковать как через фланги, так и через центральную зону, а также в составе команды достаточно разноплановых футболистов. Среди потерь стоит отметить только травму правого вингера, который выбыл на двухмесячный срок.
Ставить на матч ОФИ Крете – Паниониос лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.
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