Атлетик Бильбао — Алавес: прогноз, ставки букмекера на матч. 07.01.18

Футболисты клуба Алавес не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 07 января проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Атлетик Бильбао – Алавес идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 20:30 по МСК.

Самый большой коэффициент в матче Атлетик Бильбао – Алавес идет на гостей и составляет 5.85, что показывает небольшую вероятность их победы. На ничью у них также не много шансов, так как коэффициент также не маленький — 3.74. А вот хозяева явные фавориты матча, о чем говорит котировка 1.74.

Футбольный клуб Атлетик Бильбао в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Атлетик Бильбао сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Атлетик Бильбао выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Атлетик Бильбао не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Последний матч футбольного клуба Алавес прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Алавес находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Алавес в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Поклонникам футбола понятно, что фаворитом встречи Атлетик Бильбао – Алавес являются гости, но спортивные эксперты учли тот факт, что выступление гостевой команды пошло на спад, так что можно сделать ставку на фору +1 гол хозяев поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: