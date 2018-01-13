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|Севилья
|11.01 21:30 по МСК.
|Кадиз
"Севилья" после победы в первом матче постарается довести дело до логического завершения и выйти в 1/4 финала Кубка Испании
|Барселона
|11.01 23:30 по МСК.
|Сельта де Виго
"Барселона" против "Сельты" - главное блюдо 1/8 финала Кубка Испании
|Сошо
|12.01 22:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Что изменилось в "Сошо" после продажи клуба и какую ставку сделать во время ближайшей игры команды - ответы в прогнозе
|Осер
|12.01 22:00 по МСК.
|Хавре
Во французской Лиге 2 встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы. Чей стимул окажется выше?
|Страсбур
|12.01 22:45 по МСК.
|Генгам
Новичок чемпионата Франции "Страсбург" ждет в гости крепкий "Генгам". Надежный прогноз уже готов!
Главный арбитр матча Бирмингем Сити – Дерби Каунти в 18:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 13.01.2018 и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Дерби Каунти на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Дерби Каунти – девять против двух.
Российские букмекеры не прошли мимо матча Бирмингем Сити – Дерби Каунти, выставив коэффициент 3.6 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 2.12, а поставить на ничью возможно по 3.24.
Два года назад финансовые дела футбольного клуба Бирмингем Сити существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Бирмингем Сити проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Бирмингем Сити никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.
После того, как футбольный клуб Дерби Каунти выдал серию из шести поражений подряд, руководство все же отправило в отставку главного тренера. Был быстро найден новый наставник команды, перед которым поставлена задача прервать серию неудач, так что гостям крайне важно в этом поединке зацепиться хотя бы за одно очко. Турнирное положение футбольного клуба Дерби Каунти удручающее, ведь команда опустилась в зону вылета и сейчас находится на предпоследнем месте. Пока гостям не хватает только двух очков, чтобы покинуть опасную зону, но с такими слабыми результатами даже их набрать может быть не просто. Новому тренеру нужно придать мотивацию игрокам и взбодрить их, ведь в последних матчах они выглядели очень вялыми и практически сами отдавали победу сопернику. На поле не выйдет только левый защитник, но у тренера будет кем заменить данного игрока.
Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Бирмингем Сити – Дерби Каунти, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Дерби Каунти.
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