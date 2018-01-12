Леон — Толука: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Мексики 14.01.18

14 января футбольному клубу Леон на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Толука. По Москве данная игра стартует в 04:06 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче Леон – Толука, занизив на них коэффициент до 2.02. Поставить на ничью можно по 3.5, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 4.1.

После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Леон не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Леон уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Толука сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Толука имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Толука покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

Хозяева матча Леон – Толука предпочитают играть в открытый и атакующий футбол, а зная это, аналитики советуют сделать ставку на индивидуальный тотал ФК Леон больше 1.5 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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