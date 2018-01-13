Лион — Анже прогноз и ставки от профессионала 14.01.18

Главный арбитр матча Лион – Анже в 19:00 по МСК даст свисток о его начале. Данная встреча пройдет 14 января и станет уже второй между командами в данном сезоне. В первом круге чемпионата футбольный клуб Анже на своем поле выиграл со счетом 3-1, так что хозяева нынешней встречи постараются взять реванш. Всего ранее команды сходились между собой на футбольном поле шестнадцать раз и по количествам побед лидирует также Анже – девять против двух.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Лион – Анже неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 7.9. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 1.47 и 4.74.

Все кадровые усиления в межсезонье пошли футбольному клуб Лион на пользу, так что сейчас хозяева входят в пятерку сильнейших в чемпионате и имеют хорошие шансы побороться за чемпионский титул. За весь сезон футбольный клуб Лион потерпел только одно поражение на своем поле, причем тогда виновником такого результата был исключительно арбитр. В остальных встречах на своем стадионе команда одержала двенадцать побед. Главный тренер максимально насыщает центр поля, а полузащитники предпочитают играть в короткий пас, изматывая соперника игрой без мяча. Нынче Лион в хорошей форме, выдавая серию из четырех побед, в которых в ворота соперника залетело одиннадцать мячей. За хозяев поля в данном поединке не сыграют левый защитник и полузащитник, но последний и так пропускает весь сезон, так что еще не появлялся на поле.

На выезде футбольный клуб Анже выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Анже выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Анже добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Лион – Анже, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Анже.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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