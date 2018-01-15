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Истанбул ББ — Гиресунспор: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Турции 17.01.18

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Истанбул ББ — Гиресунспор: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Турции 17.01.18

Личная встреча между футбольными клубами Истанбул ББ и Гиресунспор назначена на 17-го января 2018 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Истанбул ББ. По Москве начало данной игры в 18:00.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Истанбул ББ – Гиресунспор коэффициент на победу гостей просел до 9.7. На ничью он остался неизменным — 5.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.36.

Свой последний матч клуб Истанбул ББ провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Истанбул ББ крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

За последние четыре недели футбольному клубу Гиресунспор пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Гиресунспор находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Гиресунспор намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Гиресунспор в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

В футбольном поединке Истанбул ББ – Гиресунспор эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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