Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|АЗ Алкмаар
|15.01 22:00 по МСК.
|Камбур
В голландском футболе есть привлекательный вариант с отличным коэффициентом!
|Бетис Севилья
|15.01 23:00 по МСК.
|Леганес
Закрывать программу 19-го тура чемпионата Испании будут "Бетис" и "Леганес"
|Ман Ю
|15.01 23:00 по МСК.
|Сток
"Сток Сити" проведет первый матч после увольнения Марка Хьюза
|Эшторил
|16.01 00:00 по МСК.
|Порто
В случае победы "Порту" может вернуться на первое место турнирной таблицы чемпионата Португалии. На что поставить с высоким коэффициентом? Эксперты выбрали оптимальный вариант
|Ришар Гаске
|16.01 06:14 по МСК.
|Блац Кавчич
Матч 1 круга на Открытом чемпионате Австралии между Ришаром Гаске и Блажем Кавчичем ожидает нас 16 января.
|Спарта
|16.01 22:00 по МСК.
|Витесс
Дик Адвокат вернулся в чемпионат Голландии и дебютирует в качестве главного тренера "Спарты"
|Бург Пероннас
|16.01 23:00 по МСК.
|Quevilly Rouen
Во французской Лиге 2 встретятся аутсайдеры дивизиона. Эксперты худшего их худших уже определили
|Нанси
|16.01 23:00 по МСК.
|Ним
"Нанси" играл в высшей лиге чемпионата Франции в прошлом сезоне, "Ним" туда рвется сейчас. Кто из команд будет ближе к победе?
Личная встреча между футбольными клубами Истанбул ББ и Гиресунспор назначена на 17-го января 2018 года и болельщики уже с нетерпением ожидают праздника футбола. Обе команды очень принципиально относятся к данным противостояниям, ведь находятся в одном регионе и каждой крайне важно одержать победу. Статистика личных встреч насчитывает 125 матчей, в которых больше побед одержал футбольный клуб Истанбул ББ. По Москве начало данной игры в 18:00.
За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Истанбул ББ – Гиресунспор коэффициент на победу гостей просел до 9.7. На ничью он остался неизменным — 5.4, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.36.
Свой последний матч клуб Истанбул ББ провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Истанбул ББ крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.
За последние четыре недели футбольному клубу Гиресунспор пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Гиресунспор находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Гиресунспор намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Гиресунспор в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
В футбольном поединке Истанбул ББ – Гиресунспор эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq