Хетафе — Атлетик Бильбао прогноз профессионала на матч 19.01.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 19.01.2018, так как именно в этот день на поле сойдутся Хетафе и Атлетик Бильбао. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Атлетик Бильбао сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК Хетафе. Начало данной игры произойдет в 23:00 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом поединка Хетафе – Атлетик Бильбао гостей, так что на их победу выставили коэффициент 2.952. На хозяев ставки принимаются по более высокому коэффициенту 2.57, а на ничейный результат можно поставить по 3.5.

В этом сезоне футбольный клуб Хетафе только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Хетафе пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Хетафе хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Футбольный клуб Атлетик Бильбао имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Атлетик Бильбао демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Атлетик Бильбао продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Атлетик Бильбао в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Учитывая статистику личных встреч Хетафе – Атлетик Бильбао, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Атлетик Бильбао еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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