Сантос Лагуна — Монаркас прогноз профессионала 22.01.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Сантос Лагуна – Монаркас, который будет сыгран между командами в 22.01.2018. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 03:00 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Монаркас – две победы против одного поражения.

В футбольном поединке Сантос Лагуна – Монаркас букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.99, на ничью выставили 3.48, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 4.28.

Футбольный клуб Сантос Лагуна в прошлом сезоне сумел пробиться в высший дивизион, но руководство не выделило денег на усиление состава, так что команде приходится бороться за выживание. В составе хозяев очень мало футболистов, имеющий опыт выступления на данном уровне, так что нет ничего удивительного, что Сантос Лагуна сейчас находится на четвертом месте с конца и у команды очень большие шансы вернуться назад в низший дивизион. Выездные результаты команды просто ужасные, да и дома Сантос Лагуна выступает не очень хорошо, проиграв более половины поединков на родном стадионе. Сейчас хозяева находятся в посредственной форме, сумев выиграть только два матча из последних десяти. За футбольный клуб Сантос Лагуна не сыграет центральный полузащитник, получивший травму.

Футбольный клуб Монаркас имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Монаркас демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Монаркас продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Монаркас в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ставить на матч Сантос Лагуна – Монаркас лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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