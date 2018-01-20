Регистрация

ПАС Ламия 1964 — Астерас Триполис прогноз специалиста на матч 22.01.18

Сколько зарабатывают владельцы vip подписки

*Ставка, руб

Количество дней:

1 100 34

за 34 дня подписки вы могли бы заработать:

44199 руб.

* фиксированная ставка на каждый прогноз
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период

**Количество прогнозов:

170

начать зарабатывать сейчас

Прогнозы на сегодня:
США Хоккей: США – НХЛ
до начала:
# Колорадо 20.01 23:00 по МСК. Рейнджерс #
Открыть доступ

Сможет ли "Колорадо" продлить свою победную серию еще на один матч? Читайте прогноз наших экспертов
ВТА теннис: ВТА – Одиночные – Открытый чемпионат Австралии
до начала:
# Петра Мартич 21.01 06:30 по МСК. Элисе Мертенс #
Открыть доступ

Открытый чемпионат Австралии 
Италия футбол: Италия – Серия А
до начала:
# Болонья 21.01 17:00 по МСК. Беневенто #
Открыть доступ

"Беневенто" навсегда вошел в историю европейского футбола, но поможет ли такая "известность" в поединке с "Болоньей"?
Италия футбол: Италия – Серия А
до начала:
# Удинезе 21.01 17:00 по МСК. Spal #
Открыть доступ

Новичок Серии А "СПАЛ" отправляется в гости к "Удинезе". Готовы поделиться верным прогнозом
Англия футбол: Англия Amateur – Премьер-лига
до начала:
# Саутгемптон 21.01 19:00 по МСК. Тоттенхэм #
Открыть доступ

В английской Премьер-лиге состоится противостояние двух аргентинских тренеров, двух Маурисио - Пеллегрино и Почеттино. Чей клуб будет ближе к победе?
Франция футбол: Франция – Лига 1
до начала:
# Лион 21.01 23:00 по МСК. ПСЖ #
Открыть доступ

Программу 22-го тура чемпионата Франции завершит главный поединок уик-энда "Лион" - "Пари Сен-Жермен"
Получить доступ ко всем прогнозам
Прогноз от наших экспертов
ПАС Ламия 1964 — Астерас Триполис прогноз специалиста на матч 22.01.18

Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 22 января, так как именно в этот день на поле сойдутся ПАС Ламия 1964 и Астерас Триполис. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Астерас Триполис сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК ПАС Ламия 1964. Начало данной игры произойдет в 20:30 по московскому времени.

Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче ПАС Ламия 1964 – Астерас Триполис, занизив на них коэффициент до 2.42. Поставить на ничью можно по 2.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 2.864.

По меркам национального чемпионата ПАС Ламия 1964 это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где ПАС Ламия 1964 является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу ПАС Ламия 1964 пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.

За последние четыре недели футбольному клубу Астерас Триполис пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Астерас Триполис находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Астерас Триполис намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Астерас Триполис в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.

Между командами ПАС Ламия 1964 и Астерас Триполис всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также:

Футбол

Хоккей

Теннис


Прогноз на матч Шальке 04 — Ганновер-96 21.01.18
Прогноз на матч Сток Сити — Хаддерсфилд Таун 20.01.18
Верона — Кротоне: прогноз, ставки букмекера на матч. Чемпионат Италии 21.01.18
Ставки на матч Эспаньол – Севилья, прогноз на футбол от 21.01.18
Прогноз на матч Вальядолид — Севилья II 20.01.18
Ставки на матч Нэшвилл – Флорида, прогноз на НХЛ от 21.01.18
Сент-Луис — Аризона прогноз профессионала 21.01.18
Ставки на матч Нефтехимик – Йокерит, прогноз на КХЛ от 21.01.18
КХЛ. Прогноз на матч Сочи — ЦСКА 21.01.18
Каролина — Вегас прогноз и ставки от профессионала 22.01.18


Получить доступ ко всем прогнозам
Высокая скорость роста дохода
60-500% прибыльность одного прогноза
Общая статистика доходов по данным БК
При самостоятельных ставках
При работе с прогнозом Betfaq
Увеличьте свой доход уже сегодня
Знание — сила
Наши спортивные аналитики - неоднократные победители крупнейших конкурсов
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
33 рубля! СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРОГНОЗА ПРИ ПОКУПКЕ ПОДПИСКИ
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Выберите удобный тариф
О проекте

Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!

Получите ознакомительный доступ
Купить доступ на 10 дней
Мы создавали проект для себя. Позже стали делиться результатами
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.

Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq

 