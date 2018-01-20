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Уже несколько месяцев поклонники футбола ожидали 22 января, так как именно в этот день на поле сойдутся ПАС Ламия 1964 и Астерас Триполис. Последний раз между командами наблюдалась настоящая борьба, когда лишь на последних минутах футбольный клуб Астерас Триполис сумел выиграть победу со счетом 3-2. Всего статистика личных встреч насчитывает более пятидесяти матчей, в которых чаще побеждал ФК ПАС Ламия 1964. Начало данной игры произойдет в 20:30 по московскому времени.
Букмекеры уже сейчас готовы отдать победу хозяевам поля в матче ПАС Ламия 1964 – Астерас Триполис, занизив на них коэффициент до 2.42. Поставить на ничью можно по 2.8, а вот на гостевую победу коэффициент заоблачный — 2.864.
По меркам национального чемпионата ПАС Ламия 1964 это довольно крепкий клуб, но на европейских турнирах команда уже давно не имела никаких достижений, часто вылетая из еврокубков уже на ранних стадиях. Это связано в первую очередь с низким уровнем местного первенства, где ПАС Ламия 1964 является лидером и практически всегда становится чемпионом. Прошлый евросезон команда полностью провалила, вылетев уже после первого раунда, причем не от самого сильного соперника. В этом розыгрыше турнира футбольному клубу ПАС Ламия 1964 пока попадались не очень сложные соперники, так что хозяева легко с ними справлялись. В заявку на данный поединок главный тренер не включил троих защитников, а также одного нападающего. Из них только один защитник является ключевым для команды.
За последние четыре недели футбольному клубу Астерас Триполис пришлось сыграть семь матчей, так что такой напряженный график сильно вымотал футболистов. Тем более, что хозяева имеют не настолько большой состав, чтобы постоянно проводить ротацию игроков. К тому же, сильная усталость нередко приводит к травмам, так что сейчас в лазарете футбольного клуба Астерас Триполис находятся два центральных и один крайний защитники, левый полузащитник и центрфорвард. Пока гости еще показывают неплохой результат, так как в последних пяти матчах было только одно поражение, но уже видно, что Астерас Триполис намного чаще пропускает на последних минутах и из-за этого могут начаться постоянные потери очков. На выезде Астерас Триполис в этом сезоне выступает неплохо, выиграв более половины поединков при всего трех поражениях.
Между командами ПАС Ламия 1964 и Астерас Триполис всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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