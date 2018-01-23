Коломье — Сошо прогноз специалиста на матч 23.01.18

В рамках национального первенства пройдет поединок Коломье – Сошо, который будет сыгран между командами в 23.01.2018. Поклонники футбольных клубов однозначно заполнят все трибуны в 20:30 до московского времени, ведь ожидается атакующая и результативная игра. В прошлой встрече данных соперников был зафиксирован счет 3-3, а до этого было еще четыре личных встречи, где всегда команды на двоих забивали не менее трех голов за игру. А по выигранным поединкам лидирует Сошо – две победы против одного поражения.

Футбольный клуб Коломье среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.685. Ничейный результат оценен котировкой 3.78, а на ФК Сошо выставили 6.05.

Две недели назад футбольный клуб Коломье получил дома позорный разгром со счетом 0-5, так что президент клуба не стал церемониться и уволил весь тренерский штаб. В прошлом матче хозяева выступали вообще без тренера, так что смогли сыграть на выезде вничью 1-1 с крепким середняком дивизиона. Три дня назад был объявлен новый главный тренер команды, которому нужно быстро налаживать дела в клубе и поднимать ФК Коломье из крутого пике. К тому же, в этом поединке будут стараться и сами игроки, ведь они изо всех сил постараются реабилитироваться перед родными болельщиками за недавний позор. Если не учитывать данный погром, то на своем поле Коломье выступает неплохо, проиграв лишь дважды. На поединок Коломье – Сошо у хозяев не смогут выйти резервный голкипер, два защитника и один вингер.

Последний матч футбольного клуба Сошо прошел не лучшим образом, ведь голкиперу пришлось применить опасную игру, которая привела к удалению и пенальти. В итоге команда не только проиграла, а еще и в этом поединке не сможет рассчитывать на основного голкипера. Учитывая то, что резервный вратарь еще находится в лазарете, у тренерского штаба есть над чем поломать голову, ведь на этот поединок придется выпускать семнадцатилетнего голкипера из молодежной академии, который еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах. А ведь турнирное положение команда заставляет набирать очки, ведь Сошо находится на пятом месте, и гости ведут активную борьбу за финиш в зоне еврокубков. Кроме проблемы на вратарской позиции, за ФК Сошо в этом матче не сыграет крайний полузащитник.

Спортивные аналитики понимают, что в поединке Коломье – Сошо встречаются лидер дивизиона и аутсайдер, так что ждать сюрпризов не приходится и можно поставить на фору хозяев поля -2 гола.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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