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|Суонси
|22.01 23:00 по МСК.
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Мы живем в эпоху, когда происходит не только очередная смена поколений в футболе, но и смена самого стиля этой игры. Если раньше менеджеры и футболисты старались максимально сконцентрировано действовать при защите собственных ворот, теперь в мировом футболе осталось не так много защитников высочайшего класса, зато появилось просто огромное количество футболистов атакующего плана. И речь идет не только о форвардах. Появление самого понятия атакующего полузащитника, подразумевает активные действия последнего во время атак своей команды. То есть, такой игрок может одновременно играть и полузащитника и нападающего, добавляя атакующей мощи своей команде. Современный футбол все больше тяготеет к атаке, и это видно по результатам матчей. Сегодня даже клубы, которые не претендуют на высокие места в турнирной таблице чемпионата, стараются играть максимально остро, добиваясь результатов за счет активных действий у штрафной площадки соперника. Наши эксперты тщательно следят за динамикой развития современного футбола, отмечая малейшие изменения в тактических действиях команд. Это позволяет нам во время вносить корректировки в свои прогнозы. К примеру, в матче команды Монтевидео Уондерерс и команды Олимпия Асунсьон мы ждем открытого противостояния, так как в составах обеих команд нападение является лучшей линией, чем линия защиты. Естественно, менеджеры постараются использовать свои главные козыри в этом матче, так что, матч обещает быть результативным.
Хорошие прогнозисты, которыми являются эксперты нашего ресурса, в первую очередь, это хорошие аналитики, которую умеют извлечь пользу из, даже, казалось бы, самой незначительной информации. Сегодня, благодаря развитию сети Интернет, ежедневно публикуется огромное количество спортивной и около спортивной информации, разнообразные слухи, сплетни и домыслы – тоже отличный источник информации, и если использовать такие источники совместно с проверенной информацией, можно найти довольно интересные факты, которые позволят выбрать интересную ставку на тот или иной футбольный матч. Сегодня практически все ведущие европейские футбольные чемпионаты находятся под колпаком у журналистов, которые стараются выудить мало-мальски интересную информацию относительно как самого чемпионата, так и отдельного взятого футбольного клуба либо футболистов, которые защищают его цвета. Так что, в сети предостаточно информации, главное, это уметь ее правильно структурировать и анализировать. Эксперты нашего портала обладают такими навыками, ведь мы занимаемся составлением прогнозов не только на статистику футбольных матчей, но и прогнозируем их исходы. В ближайшее время состоится матч между футболистами команды Монтевидео Уондерерс и футболистами команды Олимпия Асунсьон. Эта игра будет иметь очень важный характер, поэтому в СМИ нет недостатка информации об этом матче. Наши эксперты ее тщательно проработали, поэтому ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на этот матч.
Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Монтевидео Уондерерс и команды Олимпия Асунсьон. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Олимпия Асунсьон должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Монтевидео Уондерерс уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Монтевидео Уондерерс уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Монтевидео Уондерерс и на фору команды Монтевидео Уондерерс. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Монтевидео Уондерерс победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Монтевидео Уондерерс привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Монтевидео Уондерерс на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.
В игре победит Монтевидео Уондерерс — 2.68, ничья — 3.16, в игре победит Олимпия Асунсьон — 2.856.
Сегодня наши эксперты решили спрогнозировать довольно интересное футбольное противостояние. Команда Монтевидео Уондерерс и команда Олимпия Асунсьон являются известными футбольными клубами в современном футболе, а очное противостояние этих команд – это возможность насладиться футболом высшего качества. При этом благодаря прогнозам наших экспертов, футбол в исполнении футболистов обеих команд может получиться не только интересным, но и прибыльным. Мы давно заметили, что на ведущие футбольные противостояния букмекеры предлагают большой выбор ставок. При этом ставки на такие матчи можно делать не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу нашим экспертам, так как большинство прогнозов, предлагаемых нами, можно поставить по ходу матча. Учитывая, что игра будет динамичной, наши эксперты рекомендуют дождаться начала матча, а затем, делать ставки, ведь так можно поставить гораздо большие суммы, чем до начала матча, так как букмекеры неохотно принимают ставки на статистику и прочие дополнительные параметры противостояния, предлагаемые в линии, а если и принимают, то лишь небольшие суммы. В общем, всем удачного и зрелищного футбольного вечера!
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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