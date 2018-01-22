Прогноз на матч Гранвиль — Конкарно от эксперта 23.01.18

Матч команды Гранвиль и команды Конкарно можно считать центральным матчем тура, так как оба футбольных клуба в текущем сезоне демонстрируют отличные результаты, которые позволят назвать эти команды одними из фаворитов данного чемпионата. Наши эксперты отмечают, что к таким результатам команды шли не один сезон. Это результат кропотливой работы менеджеров, которые буквально по крупицам собирали футболистов со всего мира и наигрывали оптимальный состав с оптимальной тактикой. Это дало свои плоды, так как уже в нынешнем чемпионате эти клубы оставили далеко позади основных конкурентов, среди которых и довольно известные футбольные клубы. По словам менеджеров, обе команды тщательно готовились к предстоящему матчу, некоторые футболисты получили отдых в прошлых поединках, что позволяет судить о том, что, действительно, для команды Гранвиль и команды Конкарно это противостояние будет иметь ключевое значение. В связи с этим, наши эксперты в своих прогнозах опирались не только на выступления этих коллективов в нынешнем сезоне, но и на арбитра, который будет обслуживать этот матч, так как именно от его профессиональных действий на футбольном поле будет зависеть многое в этом матче, если не все. Тщательный анализ многочисленных факторов, которые мы использовали для прогнозирования, позволил нам составить интересные прогнозы на этот матч, который без сомнения можно считать центральным матчем тура. Поэтому советуем всем любителям футбола не пропустить эту игру.

Хорошие прогнозисты, которыми являются эксперты нашего ресурса, в первую очередь, это хорошие аналитики, которую умеют извлечь пользу из, даже, казалось бы, самой незначительной информации. Сегодня, благодаря развитию сети Интернет, ежедневно публикуется огромное количество спортивной и около спортивной информации, разнообразные слухи, сплетни и домыслы – тоже отличный источник информации, и если использовать такие источники совместно с проверенной информацией, можно найти довольно интересные факты, которые позволят выбрать интересную ставку на тот или иной футбольный матч. Сегодня практически все ведущие европейские футбольные чемпионаты находятся под колпаком у журналистов, которые стараются выудить мало-мальски интересную информацию относительно как самого чемпионата, так и отдельного взятого футбольного клуба либо футболистов, которые защищают его цвета. Так что, в сети предостаточно информации, главное, это уметь ее правильно структурировать и анализировать. Эксперты нашего портала обладают такими навыками, ведь мы занимаемся составлением прогнозов не только на статистику футбольных матчей, но и прогнозируем их исходы. В ближайшее время состоится матч между футболистами команды Гранвиль и футболистами команды Конкарно. Эта игра будет иметь очень важный характер, поэтому в СМИ нет недостатка информации об этом матче. Наши эксперты ее тщательно проработали, поэтому ниже можно ознакомиться с нашими прогнозами на этот матч.

Для команды Гранвиль практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Конкарно, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Конкарно ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Гранвиль сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Гранвиль легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.

Ничья в матче — 3.18, выиграет в противостоянии Гранвиль — 2.67, выиграет в противостоянии Конкарно — 3.005.

Встреча команды Гранвиль и команды Конкарно – это всегда интересно и непредсказуемо. В составах обеих команд выступают известные футболисты, игра которых завораживает миллионы болельщиков. Многие современные подростки хотят быть похожими на этих футболистов, выбирая футбол, как стиль жизни. Сейчас между этими футбольными клубами идет напряженная борьба в чемпионате. Напомним, что уже совсем скоро футбольные чемпионаты подойдут к концу, поэтому командам необходимо набрать максимальное количество очков, чтобы опередить своих конкурентов по турнирной таблице. Нашим эксперты обратили внимание на этот матч, так как мы отлично понимает, что футбольные болельщики не смогут оставить такое событие без внимания, естественно, многие будут делать ставки на этот матч. Поэтому, мы решили предложить свои прогнозы на противостояние команды Гранвиль и команды Конкарно. Мы уверены, что игра получиться очень интересной, впрочем, как и все противостояния этих футбольных клубов. Следовательно, болельщики не зря проведут время, а при помощи наших прогнозов, смогут и неплохо заработать.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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