Ставки на матч Индепендиенте – Росарио Сентраль, прогноз на футбол от 24.01.18

В современном футболе ежедневно проводится огромное количество матчей. Наши эксперты тщательно отбирают наиболее интересные противостояния, на которые предлагают свои прогнозы. Сегодня, когда в сети и СМИ появилось большое количество футбольных экспертов, которые предлагают свои прогнозы на футбол, найти действительно качественные и аргументированные прогнозы на этот вид спорта довольно непросто. Наш ресурс выгодно отличается тем, что здесь эксперты стараются предложить максимальный объем ставок на конкретный футбольный матч. Это и ставки на основные исходы матча, и ставки на статистику, и ставки на дополнительные исходы. Мы также рекомендуем на что именно следует обратить внимание во время ставок. Напомним, что сегодня букмекеры предлагают не только ставки на начала футбольного матча, но и ставки по ходу игры, так называемые лайв-ставки. Преимущество ставок по ходу игры заключается в том, что бетторы могут наблюдать за ходом матча, попутно делая ставки. Основываясь на наших прогнозах, бетторы могут выбрать более выгодные предложения букмекеров, чем те, которые они предлагали в доматчевых линиях. Таким образом, преимущества нашего ресурса очевидны, мы тоже любим футбол и привыкли реализовывать свое понимание этой игры в деньги. Так что, советуем не пропустить матч команды Индепендиенте и команды Росарио Сентраль, на который наши эксперты уже приготовили свои прогнозы. Напомним, что в этом матче будут встречаться лидеры чемпионата, команды, для которых оставшийся игровой отрезок будет очень непростым, поэтому интересный и бескомпромиссный футбол нам гарантирован.

Статистические факторы выступлений команд в текущем сезоне, а также статистика выступлений команд в матчах между собой является определяющей при составлении прогнозов. Фактически, цифры статистики отражают всю суть происходящего на футбольном поле. И если раньше для составления верного прогноза на тот или иной футбольный матч экспертам нашего портала приходилось просматривать матчи между футбольными клубами, то теперь для этого есть специальные ресурсы, которые автоматически протоколируют статистические данные матчей, а по запрос пользователей делают специальные выборки. Это существенно упрощает задачу и экономит время, которое наши эксперты используют для поиска интересных предложений в линии букмекеров. Напомним, что сегодня практически все букмекеры предлагают большой объем ставок на основные исходы и статистику не только до начала матча, но и по ходу игры. Это существенно упрощает задачу бетторам, так как в некоторых букмекерских конторах невозможно поставить большие суммы до начала матча. А сегодня ожидается интересное противостояние: команда Индепендиенте примет на своем поле футболистов команды Росарио Сентраль. Это встреча двух старых соперников, которые ежегодно выясняют отношения, определяя не только лидера чемпионата, но и сильнейшего соперника в очном противостоянии. Матч обещает быть интересным, а результат – непредсказуемым, ниже можно ознакомиться со всеми прогнозами на этот матч и выбрать для себя наиболее приглянувшуюся ставку.

Для команды Индепендиенте и команды Росарио Сентраль, которые проведут очный матч в рамках чемпионата, предстоящая встреча будет иметь принципиальное значение. Сейчас оба клуба занимают верхние строчки в турнирной таблице, а это означает, что им необходимо только побеждать, чтобы иметь возможность укрепиться в верхушке турнирной таблицы. Наши эксперты согласны с букмекерами, которые выставили фаворитом этого матча футболистов команды Индепендиенте. Хозяева поля хорошо выступают в родных стенах в текущем сезоне, сейчас у команды все ключевые игроки в строю и менеджеру нет причин для беспокойства. А вот у гостей дела обстоят не так гладко, команда Росарио Сентраль сейчас на небольшом спаде, а если добавить к этому травмы нескольких лидеров команды, то шансы на успех в матче против команды Индепендиенте видятся довольно-таки призрачными. Исходя из этого, победа хозяев поля в этом матче видится неплохой ставкой. Общий тотал голов в игре мы рекомендуем играть на больше, так как хозяева и гости в текущем сезоне играют в атакующий футбол, а учитывая проблемы команды Росарио Сентраль в обороне, мы думаем, что в этом матче команды перебьют заявленный букмекерами общий тотал голов. Общее количество угловых мы тоже советуем играть на больше, так как команда Индепендиенте и команда Росарио Сентраль подают довольно много стандартов, действуя через фланги. Нарушений правил и желтых карточек в матче должно быть немного, так как между собой эти команды редко играют грубо.

В игре победит Индепендиенте — 2.34, ничья — 3.06, в игре победит Росарио Сентраль — 3.7.

Сейчас, когда большинство футбольных чемпионатов выходит на финишную прямую, практически всем командам необходимо заботиться о том, чтобы стабильно набирать очки и укреплять свои позиции в турнирной таблице. В нижней части турнирной таблицы борьба идет такая же острая, как и среди команд, которые претендуют на чемпионство. Сейчас идет игра на выносливость, так как те футбольные клубы, которые продемонстрируют недостаточный уровень игры, окажутся в низшем дивизионе. А это существенно ударит по бюджету, особенно это касается маленьких футбольных клубов, для которых попадание в высший дивизион – не только существенный прорыв в игре, но и солидная прибавка к бюджету. Сейчас в прессе можно найти много статей о том, что маленькие клубы сетуют на скудный бюджет и невозможность на равных играть с лидерами чемпионата, в руках которых сосредоточены огромные ресурсы, позволяющие им иметь по несколько равноценных составов, в то время как маленькие клубы вынуждены играть практически одним составом весь сезон. Таковы реалии современного футбола. Однако некоторым из маленьких клубов удается не только показывать неплохой футбол, но и на равных противостоять более титулованным и богатым соперникам. И именно за это болельщики боготворят этот вид спорта.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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