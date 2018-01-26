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Мехелен — Мускрон-Перювельз прогноз профессионала на матч 26.01.18

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Мехелен — Мускрон-Перювельз прогноз профессионала на матч 26.01.18

История противостояния Мехелен – Мускрон-Перювельз длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Мехелен одержал 51 победу, а на счету ФК Мускрон-Перювельз 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 26.01.2018 и по московскому времени его начало будет в 22:30.

За те несколько дней, которые идет прием ставок на поединок Мехелен – Мускрон-Перювельз коэффициент на победу гостей просел до 4.32. На ничью он остался неизменным — 3.46, а на победу хозяев матча он немного вырос до 1.79.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Мехелен отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Мехелен еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Мехелен пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Мускрон-Перювельз может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Мускрон-Перювельз надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Мускрон-Перювельз имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Так как хозяева поединка Мехелен – Мускрон-Перювельз сейчас выдают победную серию и демонстрируют сильный футбол, прогнозисты предлагают сделать ставку на фору -1.5 гола футбольного клуба Мехелен.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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