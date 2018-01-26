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Кортрейк — КАС Эйпен прогноз и ставки от профессионала 27.01.18

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Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Клермон 26.01 22:00 по МСК. Quevilly Rouen #
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Аутсайдер французской Лиги 2 "Кевийи" попытается навязать борьбу более статусному "Клермону"
Германия футбол: Германия Amateur – Бундеслига
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# Франкфурт 26.01 22:30 по МСК. М'Гладбах #
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Франция футбол: Франция – Лига 2
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# Аяччо 27.01 17:00 по МСК. Тур #
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Готовы предложить уверенный вариант во французской Лиге 2. Нужно поторопиться, пока коэффициент не просел!
Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Метц 27.01 22:00 по МСК. Ницца #
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Франция футбол: Франция – Лига 1
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# Генгам 27.01 22:00 по МСК. Нант #
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В чемпионате Франции сойдутся команды с еврокубковыми амбициями. Кто окажется ближе к Лиге Европы - "Генгам" или "Нант"?
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Прогноз от наших экспертов
Кортрейк — КАС Эйпен прогноз и ставки от профессионала 27.01.18

В последнем противостоянии Кортрейк – КАС Эйпен свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 27-го января 2018 года у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 22:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Кортрейк обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Кортрейк среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 1.9. Ничейный результат оценен котировкой 3.52, а на ФК КАС Эйпен выставили 3.74.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Кортрейк отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Кортрейк еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Кортрейк пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб КАС Эйпен в этом сезоне наконец-то вырвался в лидеры национального первенства и не намерен упускать свои лидерские позиции. Преимущество над ближайшим преследователем составляет уже восемь очков, а так как сейчас гости в отличной форме, то данный отрыв может увеличиться еще более существенно. Победная серия команды достигает уже десяти матчей, причем КАС Эйпен демонстрирует яркий футбол как дома, так и на выезде. Гости обладают самой надежной обороной в дивизионе, а нападение готово растерзать любого соперника. В среднем футбольный клуб КАС Эйпен забивает не менее трех голов за поединок. На это встречу по причине травм не выйдут правый крайний защитник, два центральных полузащитника и нападающий, но КАС Эйпен имеет глубокий состав, так что тренер найдет кем заменить данные позиции.

Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Кортрейк – КАС Эйпен, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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