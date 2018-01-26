Сегодня матч Ньюэлз Олд Бойз — Арсенал Саранди. Прогнозы и ставки от эксперта 27.01.18

В матче команды Ньюэлз Олд Бойз и команды Арсенал Саранди, который в ближайшее время состоится в рамках очередного тура футбольного чемпионата, хозяева поля постараются прервать неудачную серию. Однако сделать это будет не так-то просто, так как их соперник – команда Арсенал Саранди, коллектив, которому тоже необходимы очки. Так что, всех любителей футбола ждет интересное противостояние, которое обостряется еще и тем, что оба клуба являются представителями одного региона, следовательно, нас ждет настоящая рубка. Вообще, тем дерби и матчей команд из одного региона или города, в последнее время, в современном футболе стала довольно острой. Особенно это касается ведущих футбольных чемпионатов. Более развитые регионы и города могут позволить себе выставить в высших лигах чемпионата сразу несколько футбольных клубов. В зависимости от самого чемпионата и отношений между этими командами, в некоторых чемпионатах более слабые команды фактически без борьбы проигрывают своим более сильным соперникам по дерби, однако матч команды Ньюэлз Олд Бойз и команды Арсенал Саранди – это настоящее рубилово, в котором футболисты обеих команд будут до конца сражаться за победу в матче, так как амбиции этих футбольных команд не позволяют им пассивно действовать в матчах с основными конкурентами не только по турнирной таблице, но и по борьбе за звание лучшей команды региона. На основании этого наши эксперты сделали ряд интересных прогнозов на этот матч, которые позволят точно многократно усилить эмоции от просмотра этой интереснейшей игры.

Не каждый день случаются такие величайшие матчи в футболе, как противостояние команды Ньюэлз Олд Бойз и команды Арсенал Саранди. Сейчас обе команды показывают просто великолепный футбол, а это означает, что сегодня болельщиков ждет настоящий футбольный триллер, так как цена поражения для одной из команд окажется очень высокой, скорее всего, повлечет за собой ряд кадровых изменений, начиная с менеджера, и заканчивая футболистами. Именно сегодняшний матч определит фаворита текущего сезона, команду, которая может стать чемпионом. Наши эксперты тщательно проанализировали предстоящий матч, несмотря на некоторый перекос в линии основных исходов, предлагаемых букмекерами, мы приняли решение обойтись без прогнозов на победителя матча, пусть каждый сам для себя решает, за победу какой команды болеть в этой игре, и в соответствии с этим – делает ставки. Наши же эксперты приняли решение сосредоточиться на статистических показателях, так как, тщательно изучив очные противостояния команды Ньюэлз Олд Бойз и команды Арсенал Саранди, мы пришли к мнению, что в этом матче будет много интересного для ставок. Фигура главного арбитра матча тоже весьма любопытна, так как судья не самый лояльный, который привык не церемониться с грубиянами, невзирая на статус клубов и звездность футболистов. Кстати, этот арбитр недавно обслуживал матч с участием этих команд, и там цифры его статистики довольно-таки любопытные. Все это, а также наши мнения относительно того, как будут развиваться события в этом противостоянии, можно найти ниже. Советуем не пропустить этот интереснейший матч.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Ньюэлз Олд Бойз и команды Арсенал Саранди. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Арсенал Саранди должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Ньюэлз Олд Бойз уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Ньюэлз Олд Бойз уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Ньюэлз Олд Бойз и на фору команды Ньюэлз Олд Бойз. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Ньюэлз Олд Бойз победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Ньюэлз Олд Бойз привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Ньюэлз Олд Бойз на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

Выигравших в матче нет — 3.4, триумфатором матча будет Ньюэлз Олд Бойз — 1.84, триумфатором матча будет Арсенал Саранди — 5.4.

Отличный футбольный матч ждет всех любителей футбола. В рамках чемпионата запланирована встреча команды Ньюэлз Олд Бойз и команды Арсенал Саранди. Эксперты нашего портала тоже решили поделиться своим мнением относительно этого футбольного матча. Мы полагаем, что многие любители футбола захотят не просто насладиться игрой, но и сделают ставки в букмекерских конторах. Мы уже промониторили линии букмекеров и увидали, что практически все букмекерские конторы предложили на это противостояние просто огромный объем ставок. Так что, наряду со всеми прогнозистами сети и СМИ, наши эксперты тоже решили сделать свои прогнозы, однако акцент мы будем делать не на основные исходы, а на статистические показатели, так как, как по4казывает практика, статистика футбольных матчей лучше поддается прогнозированию. Мы практически всегда делаем упор на статистике, так как это приносит неплохую прибыль, как на краткосрочной, так и на долгосрочной дистанции. Тем более что при прогнозировании такого противостояния, нет необходимости искать информацию по разным источникам, все есть в свободном доступе в сети. Так что, наслаждайтесь футболом, и пользуйтесь нашими прогнозами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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