Прогнозы и ставки на матч Бока Хуниорс — Колон Санта Фе 28.01.18

Мы живем в эпоху, когда происходит не только очередная смена поколений в футболе, но и смена самого стиля этой игры. Если раньше менеджеры и футболисты старались максимально сконцентрировано действовать при защите собственных ворот, теперь в мировом футболе осталось не так много защитников высочайшего класса, зато появилось просто огромное количество футболистов атакующего плана. И речь идет не только о форвардах. Появление самого понятия атакующего полузащитника, подразумевает активные действия последнего во время атак своей команды. То есть, такой игрок может одновременно играть и полузащитника и нападающего, добавляя атакующей мощи своей команде. Современный футбол все больше тяготеет к атаке, и это видно по результатам матчей. Сегодня даже клубы, которые не претендуют на высокие места в турнирной таблице чемпионата, стараются играть максимально остро, добиваясь результатов за счет активных действий у штрафной площадки соперника. Наши эксперты тщательно следят за динамикой развития современного футбола, отмечая малейшие изменения в тактических действиях команд. Это позволяет нам во время вносить корректировки в свои прогнозы. К примеру, в матче команды Бока Хуниорс и команды Колон Санта Фе мы ждем открытого противостояния, так как в составах обеих команд нападение является лучшей линией, чем линия защиты. Естественно, менеджеры постараются использовать свои главные козыри в этом матче, так что, матч обещает быть результативным.

Сегодня определяющими факторами, на которые обращают внимание наши эксперты при прогнозировании того или футбольного матча являются вовсе не показатели клуба в текущем сезоне, и не статистика, как думают многие. Да, все это играет свою роль и эксперты нашего портала, естественно, не оставляют такие вещи без внимания. Однако существуют любопытные информационные выборки, которые играют важную роль при составлении прогнозов нашими экспертами. Воспользоваться статистикой для прогнозирования статистических ставок, предлагаемых букмекерами, может каждый, так как сегодня в сети Интернет полно специальных программ и порталов, которые фиксируют и учитывают каждый статистический показатель того или иного футбольного клуба. Однако существуют матчи, типа противостояния команды Бока Хуниорс и команды Колон Санта Фе, исходы которых невозможно предсказать без анализа всех составляющих такого противостояния. Наши эксперты уже неоднократно говорили о том, что победитель определяется не только качеством игры, но и психологией. Существуют команды-победители, которые перед каждым матчем особо настраиваются психологически, поэтому они побеждают еще до старта матча, так как уверены в том, что соперники не смогут ничего противопоставить их игре. Мы тщательно проанализировали и изучили все аспекты матча команды Бока Хуниорс и команды Колон Санта Фе победа в котором необходима одной и другой команде, ниже можно найти наши прогнозы на этот матч. Несмотря на то, что мы спрогнозировали основной исход этого матча, мы бы рекомендовали лучше делать ставки на статистику, так как шансов иметь стабильный плюс, делая статистические ставки – более высок. Хотя, пусть каждый беттор принимает решение самостоятельно.

Не всегда эксперты нашего портала согласны с букмекерами, выставляющими котировки на футбольные матчи. Однако сегодня у нас нет никаких возражений относительно тех коэффициентов, которые были выставлены на матч команды Бока Хуниорс и команды Колон Санта Фе. Хозяевам поля сейчас очень нужны очки, так как они ведут борьбу за верхние строчки в турнирной таблице. Гости тоже нуждаются в очках, однако они им необходимы совсем для других целей – команда Колон Санта Фе должна обезопасить себя от зоны вылета. В принципе, у гостей есть еще достаточно матчей для выполнения своих задач на сезон, тогда как хозяева поля не имеют права на ошибку. Учитывая, что команда Бока Хуниорс уверенно выступает перед родными болельщиками, и с командами, уровня гостей никогда не имела проблем на своем поле, а также учитывая настрой хозяев поля, наши эксперты предполагают, что команда Бока Хуниорс уверенно победит своих соперников. Именно поэтому мы рекомендуем в этом матче делать ставки на победу команды Бока Хуниорс и на фору команды Бока Хуниорс. Учитывая, что гости в выездных матчах пропускают много, наши эксперты полагают, что сегодня оптимальной ставкой будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. При этом можно сделать ставки и на общий тотал на больше, исходя, конечно же, из того, что команда Бока Хуниорс победит разгромно. В принципе, ставка на пенальти в этом матче является вполне оправданной, так как команда Бока Хуниорс привыкла непрерывно атаковать ворота своих соперников в родных стенах, а под таким натиском даже самые опытные защитники могут допустить ошибку. Еще перспективно выглядит ставка на индивидуальный тотал угловых команды Бока Хуниорс на больше, в расчете на то, что хозяева вряд ли удовлетворяться 1 или 2 забитыми голами.

В матче победу одержит Бока Хуниорс — 1.65, в матче победу одержит Колон Санта Фе — 6.75, будет ничья в матче — 3.72.

Встреча команды Бока Хуниорс и команды Колон Санта Фе – это всегда интересно и непредсказуемо. В составах обеих команд выступают известные футболисты, игра которых завораживает миллионы болельщиков. Многие современные подростки хотят быть похожими на этих футболистов, выбирая футбол, как стиль жизни. Сейчас между этими футбольными клубами идет напряженная борьба в чемпионате. Напомним, что уже совсем скоро футбольные чемпионаты подойдут к концу, поэтому командам необходимо набрать максимальное количество очков, чтобы опередить своих конкурентов по турнирной таблице. Нашим эксперты обратили внимание на этот матч, так как мы отлично понимает, что футбольные болельщики не смогут оставить такое событие без внимания, естественно, многие будут делать ставки на этот матч. Поэтому, мы решили предложить свои прогнозы на противостояние команды Бока Хуниорс и команды Колон Санта Фе. Мы уверены, что игра получиться очень интересной, впрочем, как и все противостояния этих футбольных клубов. Следовательно, болельщики не зря проведут время, а при помощи наших прогнозов, смогут и неплохо заработать.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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