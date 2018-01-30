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|Леганес
|28.01 14:00 по МСК.
|Эспаньол
"Леганес" против "Эспаньола". В чемпионате Испании встречаются команды из нижней части турнирной таблицы. Есть отличный вариант!
|Турин
|28.01 17:00 по МСК.
|Беневенто
Когда "Беневенто" в чемпионате Италии наберет первые очки на выезде?
|Леверкузен
|28.01 17:30 по МСК.
|Майнц 05
В игре первого круга "Майнц" обыграл "Байер" со счетом 3:1. "Карнавальщики" становятся спецами по "аптекарям"?
|Севилья
|28.01 20:30 по МСК.
|Хетафе
За последние 6 матчей в чемпионате Испании "Севилья" одержала всего одну победу...
История противостояния Химнасия – Росарио Сентраль длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Химнасия одержал 51 победу, а на счету ФК Росарио Сентраль 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 30.01.2018 и по московскому времени его начало будет в 01:00.
Букмекерские конторы в футбольном поединке Химнасия – Росарио Сентраль практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.14. Хозяева получили на свою победу котировку 2.75, а на гостей идет прием ставок по 2.925.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Химнасия не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Химнасия уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
На выезде футбольный клуб Росарио Сентраль выступает просто ужасно, ведь в этом сезоне команда смогла добыть в гостях лишь одно очко в поединке с таким же аутсайдером, а все остальные гостевые встречи были проиграны. Так как на своем поле Росарио Сентраль выступает не намного лучше, то не удивительно, что гости сейчас пребывают в зоне вылета, а чтобы ее покинуть, необходимо набрать уже не менее восьми очков. Как ни странно, но оборона команды далеко не самая худшая в дивизионе, но причиной постоянных поражений является нападение, которое в этом сезоне забило лишь одиннадцать мячей во всех поединках. За последние десять туров футболисты клуба Росарио Сентраль добыли только четыре очка, что говорит о крайне слабой форме. Уже более месяца вне игры пребывают два основных полузащитника, что также негативно сказывается на игре.
Между командами Химнасия и Росарио Сентраль всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.
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