Банфилд — Атлетико Тукуман прогноз специалиста 03.02.18

В 23:00 по Москве начнется интереснейший футбольный поединок Банфилд – Атлетико Тукуман, за которым будут следить болельщики со всего мира. Предварительно противостояние должно пройти 03-го февраля 2018 года и лишь в этом сезоне это уже второй матч между командами. В предыдущем футбольный клуб Банфилд сумел одержать победу со счетом 4-2. Ранее было еще шесть личных встреч, в которых каждая команда одержала по три победы.

Если футбольные клубы Банфилд и Атлетико Тукуман в личной встрече не определят сильнейшего, то сыграет ставка по коэффициенту 3.18. В случае победы хозяев выигрыш будет рассчитан по 2.42, а при победе гостевой команды исходя из коэффициента 3.4.

На своем поле футбольный клуб Банфилд не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Банфилд находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Банфилд в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.

В конце прошлого сезона президент футбольного клуба Атлетико Тукуман уволил главного тренера, назначив более опытного наставника, у которого хватает достижений в европейском футболе. Новый тренер сразу же поменял тактику команды, а также приобрел нескольких игроков, которые закрыли все проблемные места на поле. Так что, гости демонстрируют сильную игру и в чемпионате занимают второе место в турнирной таблице. Даже на чужом поле Атлетико Тукуман практически не теряет очков, лишь однажды проиграв и в двух поединках сыграв вничью. Новый тренер сделал ставку на короткий пас, так что соперникам не очень легко выступать против такой команды. Сейчас Атлетико Тукуман демонстрирует хорошую форму, что видно по последним матчам – четыре победы в пяти поединках. За гостей на данную встречу не выйдут два полузащитника.

Ставить на матч Банфилд – Атлетико Тукуман лучше всего на тотал более 2.5 голов, так как обе команды предпочитают больше играть в нападении, чем защищать свои ворота. В среднем обе команды забивают не менее двух мячей за поединок.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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