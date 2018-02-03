Эстудиантес — Ньюэлз Олд Бойз: прогноз, ставки букмекера на матч. 04.02.18

04-го февраля 2018 года состоится уже седьмое в истории противостояние клубов Эстудиантес – Ньюэлз Олд Бойз. В предыдущих шести встречах три победы одержали футболисты клуба Эстудиантес, а вот игроки ФК Ньюэлз Олд Бойз смогли выиграть всего одну встречу, причем она была еще пятилетней давности. Стать свидетелем данного футбольного матча можно в 23:00 по МСК.

По мнению букмекеров, у гостей в матче Эстудиантес – Ньюэлз Олд Бойз неплохие шансы на очки, так что на их победу стоит коэффициент 3.94. На победу хозяев и ничейный результат котировки значительно выше — 2.17 и 3.24.

Два года назад финансовые дела футбольного клуба Эстудиантес существенно ухудшились, так что команде пришлось устроить распродажу многих важных игроков. Сейчас в составе хозяев остались разве что ветераны, которые уже никуда не уйдут, а также главный тренер привлек в основу многих игроков молодежной академии. За это время футболисты так и не смогли сыграться на поле, так что результаты хозяев в этом сезоне довольно слабые. Даже на своем поле футбольный клуб Эстудиантес проигрывает половину поединков, а проблемы у команды есть во всех зонах, как в нападении, так и в защите. За последние пять матчей хозяева одержали только одну победу, так что не удивительно, что Эстудиантес никак не может подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. Опорный защитник вынужден пропустить данную игру из-за дисквалификации.

Футбольный клуб Ньюэлз Олд Бойз имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Ньюэлз Олд Бойз демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Ньюэлз Олд Бойз продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Ньюэлз Олд Бойз в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

В футбольном поединке Эстудиантес – Ньюэлз Олд Бойз эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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