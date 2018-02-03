Сантос Лагуна — Тихуана прогноз специалиста на матч 05.02.18

В последнем противостоянии Сантос Лагуна – Тихуана свиток арбитра зафиксировал счет 2-2, так что 05-го февраля у команд будет очередной шанс доказать, кто же сильнее. По Москве начало этого матча в 03:00. Всего между данными командами было шестнадцать поединков, благодаря которым видно тотальное преимущество хозяев данной встречи – десять побед против двух поражений. К тому же, футбольный клуб Сантос Лагуна обыгрывает соперника на протяжении шести последних поединков.

Футбольный клуб Сантос Лагуна среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2.22. Ничейный результат оценен котировкой 3.34, а на ФК Тихуана выставили 3.66.

После слабого старта сезона руководство футбольного клуба Сантос Лагуна уволило наставника, после чего сразу же был назначен новый главный тренер, имеющий богатый опыт в европейском футболе. Команда буквально преобразилась, ведь футболисты стали показывать больше самоотдачи на поле, да и взаимопонимание между игроками улучшилось. Благодаря этому хозяева начали периодически набирать очки, так что Сантос Лагуна сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, хотя еще два месяца назад команда была на пятнадцатом месте. На родном стадионе Сантос Лагуна не проигрывает уже шесть матчей, а в последних пяти матчах команда одержала три победы и дважды сыграла вничью с не самыми слабыми соперниками. Единственный футболист основы, который не сможет выйти на поле в данной игре это левый вингер.

Слабое выступление в начале сезона привело к увольнению главного тренера футбольного клуба Тихуана. Но, его сменщик не сумел наладить дела в команде, продержавшись на посту только шесть недель, после чего руководство решило вернуть прежнего наставника. От все этих перестановок толку мало, ведь Тихуана продолжает находиться в зоне вылета, и чтобы ее покинуть, команде уже сейчас не хватает девяти очков. А так как на выезде Тихуана крайне редко набирает очки, одержав всего одну победу за весь сезон и трижды сыграв вничью, то гостям будет крайне сложно избавиться от статуса аутсайдера. Самая большая проблема у гостей на флангах, где нет опытных крайних защитников, из-за чего именно оттуда и проходит большинство голевых атак соперника. Травмы помешают выйти на поле нападающему и двум полузащитника, из которых один выступал во всех матчах и является незаменимым для команды.

Учитывая статистику личных встреч Сантос Лагуна – Тихуана, футбольные эксперты советуют поставить на фору +1 гол гостевой команды, ведь ФК Тихуана еще не разу не проигрывал в два мяча.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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