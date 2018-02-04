Темперлей — Тальерес Кордова прогноз специалиста 06.02.18

Поклонники футбола с нетерпением ожидают 06-го февраля, ведь в этот день на футбольном поле встречаются клубы Темперлей и Тальерес Кордова. В этом сезоне командам было суждено сыграть между собой уже три матча. В первых двух сильнее был футбольный клуб Темперлей, но в последней встрече он проиграл со счетом 1-4, так что хозяева точно захотят взять реванш. По МСК арбитр даст знать о старте поединка в 01:00.

Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Темперлей – Тальерес Кордова определились с коэффициентами. На ФК Темперлей выставили 3.5, на мировую между командами — 3.26, а ставки на гостей матча принимаются по 2.32.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Темперлей отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Темперлей еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Темперлей пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

Футбольный клуб Тальерес Кордова имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Тальерес Кордова демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Тальерес Кордова продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Тальерес Кордова в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Ведущий футбольные эксперты провели анализ предстоящей встречи Темперлей – Тальерес Кордова, после чего сошлись во мнении, что гости существенно прибавили в последнее время и имеют шансы на очки. Можно сделать ставку на фору 0 ФК Тальерес Кордова.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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