Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
*Ставка, руб
Количество дней:
за 34 дня подписки вы могли бы заработать:
44199 руб.
** приблизительное количество прогнозов на выбранный период
**Количество прогнозов:
170
|Лимассол
|06.02 18:00 по МСК.
|Pafos
В чемпионате Кипра готовы предложить коэффициент выше 2.0! Шансы на выигрыш более чем хорошие
|Орасио Себальос
|06.02 20:00 по МСК.
|Тиаго Моура Монтейро
Матч 1 круга на теннисном турнире в Кито между Орасио Себальосом и Тьяго Монтейро ожидает нас 6 февраля.
|Галатасарай
|06.02 20:15 по МСК.
|Альба
Последний тур группового этапа Еврокубка откроется полутоварищеским матчем двух команд, которые уже окончательно лишились шансов на выход в следующий раунд. Турецкий «Галатасарай» и немецкая «Альба» выяснят в Стамбуле, кто сильнее. Учитывая ужасную форму «Галатасарая», шансов больше у немцев, но ведь играет команда Октая Махмути на родной арене. Чего ожидать от этого матча?
|Осер
|06.02 20:30 по МСК.
|Хербьер
Предлагаем прогноз на матч 1/8 финала Кубка Франции. "Осер" принимает "Ле Арбье"
|Зволле
|06.02 22:45 по МСК.
|Херенвеен
В чемпионате Голландии сойдутся команды, которые ставят перед собой задачу попасть в Лигу Европы
|Суонси
|06.02 23:05 по МСК.
|Ноттс Каунти
В Кубке Англии "Суонси" и "Ноттс Каунти" не смогли определить победителя в первом матче. Кто окажется сильнее в переигровке?
|Ларисса
|07.02 18:15 по МСК.
|Яннина
1/4 финала Кубка Греции. Кто пойдет дальше - "Ларисса" или "Яннина"?
|Шальке 04
|07.02 22:45 по МСК.
|Вольфсбург
"Шальке" против "Вольфсбурга" - одна из самых интересных пар в 1/4 финала Кубка Германии
Хозяев матча Годой Круз – Ланус 08 февраля ждет очень сложный поединок, который может решить судьбу команды в данном турнире. Увидеть начало встречи можно будет в 03:30 по московскому времени. Последние два года команды между собой не играли на футбольном поле, но до этого было двенадцать личных встреч, в которых на счету хозяев пять побед, а гости сумели выиграть четыре поединка.
Ставки на футбольную встречу Годой Круз – Ланус уже принимаются букмекерами и тем, кто верит в хозяев, можно сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.16. Уверенные в победе гостей могут поставить на 4.16, а на ничейный результат конторы принимают ставки по коэффициенту 3.125.
После первых десяти туров национального первенства руководство футбольного клуба Годой Круз не выдержало череды слабых матчей, так что главного тренера отправили в отставку. Искать ему замену не стали, а исполняющим обязанности стал его бывший помощник. Новый тренер решил сделать настоящую революцию в команде, усадив на скамейку запасных мало не половину основного состава, а на поле выпустив много молодых и талантливых игроков. Как не странно, это принесло свой результат, ведь если в начале сезона команда обитала над зоной вылета, то сейчас Годой Круз уже претендует на квалификацию в еврокубки. Победная серия хозяев достигает уже четыре поединка, а кадровых проблем нет в команде, ведь все те игроки, на которых рассчитывает тренер, в хорошей форме.
Футбольный клуб Ланус имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Ланус демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Ланус продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Ланус в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.
Прогнозисты составили прогноз на футбольный поединок Годой Круз – Ланус, советуя сделать ставку на индивидуальный тотал хозяев более 1.5 гола, ведь команда имеет очень сильную линию нападения.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
Читайте также:
прогнозистов. Только так мы получаем действительно высокие показатели
проходимости
НА МЕСЯЦ Наша ценовая политика продумана до мелочей
Мы занимаемся спортивным прогнозированием на протяжении 7 лет. За это время были взлёты и падения, большие доходы и огромные долги. Прекрасно понимаем молодые сервисы, и знаем что им ещё только предстоит пройти все то через что мы уже прошли. Благодаря накопившемуся опыту мы разработали систему позволяющую получать хорошую прибыль на длинных дистанциях. Конечно мы не обещаем золотые горы. Каждый волен сам решать как использовать полученную от нас информацию. Но, хотим вас уверить, если читать публикуемый нами материал и потратить буквально несколько минут на выбор наиболее обоснованных прогнозов и конечно же иметь хоть каплю везения - результат вас не заставит ждать. Можно долго думать, можно долго изучать. А можно выбрать подходящий тариф и начать уже сегодня. И не забывайте, как в любом спорте - главное вовремя остановиться!
с друзьями, и вот теперь с гордостью смотрю на то, что получилось.
Присоединяйтесь, мы не прячем какие-то особенные прогнозы и делаем ставки у лицензированных букмекеров по тем же данным, которые предоставляем Вам. Олег Алексеенко,
основатель проекта Betfaq