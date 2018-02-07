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Гренобль Фут 38 — Страсбург: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Франции 08.02.18

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Гренобль Фут 38 — Страсбург: прогноз, ставки букмекера на матч. Кубок Франции 08.02.18

Футболисты клуба Страсбург не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 08-го февраля 2018 года проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Гренобль Фут 38 – Страсбург идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 23:00 по МСК.

Футбольный клуб Гренобль Фут 38 среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 4.42. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Страсбург выставили 1.82.

Свой последний матч клуб Гренобль Фут 38 провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Гренобль Фут 38 крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

В этом сезоне у футбольного клуба Страсбург совершенно не идет игра на выезде. Хотя это сильная команда, в гостях она пока еще не сумела выиграть ни одного матча. Это очень плохо влияет на общий результат гостей, ведь в турнирной таблице Страсбург находится только на седьмой строчке, хотя в начале сезона команда надеялась претендовать на зону Лиги Чемпионов. Сильная разница в домашних и гостевых результатах связана с тактикой команды, ведь дома Страсбург выступает в атакующем стиле, а на выезде практически всегда играет от глухой обороны. В последних шести турах было три победы, причем все дома, а также на выезде команда дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Главный тренер футбольного клуба Страсбург в данной встрече не сможет рассчитывать на левого защитника и левого полузащитника, так что гости будут слабо выглядеть на данном фланге.

На поединок Гренобль Фут 38 – Страсбург идет прогноз на победу гостей, ведь им намного сильнее нужны очки в данной встрече, а также данная команда не имеет так много кадровых потерь, как хозяева поля.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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