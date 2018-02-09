Сент-Этьен — Олимпик Марсель: прогноз, ставки букмекера на матч. 09.02.18

Футболисты клуба Олимпик Марсель не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 09.02.2018 проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Сент-Этьен – Олимпик Марсель идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 22:45 по МСК.

Букмекерские конторы в футбольном поединке Сент-Этьен – Олимпик Марсель практически не верят в ничейный результат, так что коэффициент на такое окончание матча вырос до 3.38. Хозяева получили на свою победу котировку 3.24, а на гостей идет прием ставок по 2.42.

Свой последний матч клуб Сент-Этьен провел только два дня назад, так что футболисты сильно устали, ведь пришлось отыграть сто двадцать минут, так как поединок перешел в дополнительное время. Главному тренеру хозяев придется точно проводить ротацию состава, а значит, некоторым игрокам основы будет предоставлен отдых. Хозяевам нужны очки в данном поединке, ведь команда сейчас борется за четвертое место в чемпионате, а до него футбольному клубу не хватает всего двух очков. С домашними поединками у команды все в порядке, ведь на своем поле Сент-Этьен крайне редко проигрывает, но полурезервному составу будет нелегко, даже несмотря на ярую поддержку болельщиков. Однозначно на поле не выйдут травмированные игроки – левый защитник и два центральных полузащитника.

После недавнего вылета из еврокубков футбольный клуб Олимпик Марсель может полностью сосредоточиться на национальном первенстве и исправлять сложившуюся ситуацию. Из-за сложного графика за последние два месяца команда потеряла много очков и опустилась на девятую строчку. Руководство ФК Олимпик Марсель надеется в этом сезоне снова попасть в еврокубки, так что гостям необходимо компенсировать расстояние в семь очков. Это вполне реально, учитывая сильную игру в своих стенах, а также довольно неплохое выступление на выезде, где было только три поражения в этом сезоне. У гостей было только три дня на подготовку к этому поединку, но Олимпик Марсель имеет глубокий состав, причем у главного тренера хватает игроков, чтобы сделать ротацию и выпустить несколько свежих футболистов. Пропустить поединок только вынужден правый вингер, у которого перебор желтых карточек.

Между командами Сент-Этьен и Олимпик Марсель всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: