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Дефенса и Юстиция — Чакарита Джуниорс прогноз профессионала на матч 10.02.18

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Прогноз от наших экспертов
Дефенса и Юстиция — Чакарита Джуниорс прогноз профессионала на матч 10.02.18

Футболисты клуба Чакарита Джуниорс не ждут от следующего выездного матча каких-то сложностей, так что до 10 февраля проводят легкие тренировки. Как показывает статистика личных встреч, в матчах Дефенса и Юстиция – Чакарита Джуниорс идет полное преимущество гостей нынешней встречи, ведь на их счету одиннадцать побед, а вот хозяева не смогли ни разу взять с данным соперником три очка. На поле футболисты команд появятся в 01:00 по МСК.

В футбольном поединке Дефенса и Юстиция – Чакарита Джуниорс букмекерские конторы порадовали коэффициентами. На победу хозяев поля стоит 1.81, на ничью выставили 3.46, а на то, что сильнее будут гости, принимают ставки по коэффициенту 5.5.

После очень успешного прошлого сезона футбольный клуб Дефенса и Юстиция отпустил своего главного бомбардира, так что нападение хозяев стало выступать намного слабее. Да, руководство купило сразу двоих новых форвардов, но они так и не сумели полноценно заменить потерю. Если раньше команда забивала не меньше двух голов за матч, то сейчас этот показатель в среднем опустился до одного забитого мяча за поединок. Особенно катастрофически реализация голевых моментов происходит на выезде, а вот дома Дефенса и Юстиция еще радует болельщиков голами. Несмотря на кризис атаки, в остальном Дефенса и Юстиция пребывает в хорошей форме, ведь команда не проигрывает уже девять матчей, хотя в них и было только пять побед и четыре ничьих. За хозяев в поединке не выступить только правый полузащитник, подвернувший ногу на тренировке.

После очень успешного прошлого сезона, когда футбольный клуб Чакарита Джуниорс сумел финишировать в зоне Лиги Чемпионов, в этом году гости стали играть намного слабее. Да, в европейском турнире команда смогла преодолеть групповой этап и обеспечила себе весенние участие, но вот в национальном первенстве гости скатились до зоны вылета. Сейчас Чакарита Джуниорс имеет преимущество над аутсайдерами только в три очка, так что команде нужно быть крайне внимательной. А ведь в межсезонье футбольный клуб Чакарита Джуниорс покинул всего один игрок основы и были потрачены деньги на усиление состава, но все равно команда очень далека от того уровня, который был задан в прошлом сезоне. Намного слабее стало выступать нападение, а лучший нападающий если раньше забивал в каждом матче, то сейчас лишь один раз на три поединка поражает ворота соперника. Единственная потеря гостей в этой игре — это центральный полузащитник.

В футбольном поединке Дефенса и Юстиция – Чакарита Джуниорс эксперты отталкивались не только от статистики личных встреч, но и от того, в какой форме нынче пребывают команды. Их прогноз направлена на фору хозяев -1 гол, ведь они сейчас явно сильнее и более мотивированы.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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