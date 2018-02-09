Вестерн Сидней Уондерерс — Веллингтон Феникс: прогноз, ставки букмекера на матч. 11.02.18

11-го февраля футбольному клубу Вестерн Сидней Уондерерс на своем поле необходимо сыграть против такого непростого оппонента, как Веллингтон Феникс. По Москве данная игра стартует в 11:00 и, как показывает история личных встреч, между командами всегда ведется напряженная борьба, так что сложно однозначно сказать кто является фаворитом, ведь в последних десяти личных встречах каждый соперник одержал по три победы.

Футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс среди букмекеров считается явным фаворитом данной встречи, так что на свою победу получил невысокий коэффициент 2.22. Ничейный результат оценен котировкой 3.6, а на ФК Веллингтон Феникс выставили 2.984.

В этом сезоне футбольный клуб Вестерн Сидней Уондерерс только разочаровывает своих поклонников, ведь при родных трибунах не было еще ни одной победы. За весь сезон хозяева сумели лишь три раза сыграть вничью, а все остальные поединки были проиграны. Не удивительно, что Вестерн Сидней Уондерерс пребывает в зоне вылета и команде нужно набрать уже не менее десяти очков, чтобы оттуда выбраться. А сделать это не так просто, ведь у многих игроков именно по окончанию этого сезона завершается контракт, так что они в любом случае покинут команду и не особо хотят стараться на футбольном поле. В последних пяти матчах было четыре поражения и всего одна победа, а руководство ФК Вестерн Сидней Уондерерс хоть и сменило уже двух тренеров, это так и не принесло результата. К тому же, сейчас в лазарете пребывает капитан команды, который постоянно мотивирует остальных игроков и призывает к действиям.

Футбольный клуб Веллингтон Феникс имеет хороший сыгранный состав, а главный тренер не придерживается одной тактики, а всегда меняет схему расстановки игроков в зависимости от соперника. Благодаря этому Веллингтон Феникс демонстрирует сильный футбол и входит в тройку сильнейших команд национального чемпионата. На выезде гости в этом сезоне проиграли только однажды, причем это было поражение от лидера дивизиона. Несмотря на напряженный график выступлений, Веллингтон Феникс продолжает демонстрировать хорошую форму, так что команда за последние семь туров одержала пять побед и дважды сыграла вничью. Главной звездой команды является атакующий полузащитник, находящийся сейчас на пике карьеры. Именно он забивает практически в каждом матче. За ФК Веллингтон Феникс в данной игре не выйдет на поле только крайний защитник.

Между командами Вестерн Сидней Уондерерс и Веллингтон Феникс всегда ведется ожесточенная борьба на футбольном поле, а так как соперники сейчас больше думают об обороне свои ворот, то футбольные прогнозисты предлагают сделать ставку на тотал менее 2.5.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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