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|Суонси
|10.02 18:00 по МСК.
|Бёрнли
Чемпионат Англии. "Суонси" будет пытаться взломать одну из лучших оборон АПЛ
|Бристоль
|10.02 18:00 по МСК.
|Сандерленд
Готовы поделиться проверенной ставкой по матчу английского Чемпионшипа
Не секрет, что матч команды АЗ и команды ВВВ-Венло, являющихся лидерами чемпионата, станет одним из центральных матчей не только всего футбольного тура, но и второй половины чемпионата. Еще до старта сезона многие эксперты пророчили этим футбольным клубам успешное выступление в чемпионате. Действительно, опытные менеджеры смогли подобрать оптимальное сочетание футболистов, которые реализуют их идеи и тактически схемы, претворяя все это в удачные выступления, дающие командам право находиться на вершине турнирной таблицы. Однако сегодня для достижения нужного результата в этом матче, командам будет мало одного мастерства футболистов, необходимо будет использовать всю свою изобретательность и мастерство, чтобы обыграть своих соперников. Как видно, даже эксперты-аналитики букмекерских контор находятся в затруднительном положении. На победу команд они предложили практически равные коэффициенты. А это означает, что шансы команд на успех в этом матче оцениваются примерно одинаково. Можно много говорить о факторе родных трибун, что 12-й игрок имеет для команд важное значение и в критических ситуациях своей поддержкой способен сподвигнуть клуб на невероятные действия. Однако, на практике, для опытных команд, в составе которых выступают именитые футболисты, нет разницы на каком поле проводить свои матчи. Поэтому для матча команды АЗ и команды ВВВ-Венло фактор своего поля является условным. Поэтому наши эксперты согласны с котировками букмекеров, что в этом матче победителем могут быть как хозяева поля, так и гости. А вот в статистических предложениях букмекеров на этот матч мы решили разобраться более детально, и это принесло свои плоды. Так что, ниже можно воспользоваться нашими прогнозами на этот матч, который, без сомнений, будет интересен всем любителям футбола.
В матче команды АЗ и команды ВВВ-Венло, которые сыграют между собой в рамках первенства страны, эксперты нашего ресурса выбрали ряд интересных ставок в букмекерских конторах, на которые стоит обратить внимание бетторам. В первую очередь, это касается статистики. Чаще всего, букмекеры выдают верную линию на основные исходы футбольных матчей, а вот корректными предложениями на статистические показатели того или иного футбольного матча почему-то пренебрегают. Хотя, прогнозировать статистику не так уж и сложно, главное, иметь терпение и желание. Мы используем специальные ресурсы, которые находятся в сети в открытом доступе, и ими, при желании, может воспользоваться каждый. Сегодня практически все букмекерские конторы позволяют делать ставки не только до начала матча, но и во время игры. Причем, ставки можно делать как на основные исходы матча, так и на дополнительные исходы и на статистику. Это очень удобно, так как по ходу матча, наблюдая за развитием событий на футбольном поле, можно сделать ставку по лучшему коэффициенту, либо по более выгодным предложениям. В общем, нашими прогнозами можно успешно пользоваться как до начала матча, так и по ходу игры. Особенно это касается тех болельщиков, которые привыкли наблюдать за матчами любимой команды с трибуны стадиона. Матч команды АЗ и команды ВВВ-Венло будет непростым, команды имеют богатую историю противостояний, поэтому зрелищный и бескомпромиссный футбол болельщикам гарантирован.
Относительно коэффициентов, выставленных букмекерами на матч команды АЗ и команды ВВВ-Венло, у экспертов нашего портала нет никаких возражений. Хозяева поля, действительно, должны быть небольшими фаворитами в этом матче, так как они занимают более высокую строчку в турнирной таблице относительно своих соперников, а также не имеют таких значительных кадровых потерь перед этим матчем. С другой стороны, с турнирной точки зрения, и команда АЗ, и команда ВВВ-Венло уже практически решили свои вопросы в чемпионате, поэтому для них эта игра не будет иметь такого принципиального значения. Исходя из этого, наиболее выгодной ставкой в этом матче видится ставка на общий тотал забитых голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой команды. Возможно, что в этом матче хозяева поля и одержат победу, однако вряд ли они смогут сделать это с солидной разницей, наши эксперты полагают, что гости проиграют не более чем в один мяч, следовательно, фора команды ВВВ-Венло в этом матче тоже выглядит неплохой ставкой. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы советуем играть на меньше, так как обеим командам нет смысла фолить и набирать предупреждения, так как впереди еще есть важные противостояния, где понадобятся футболисты основы. Общий тотал угловых в этом матче мы рассматриваем на больше, так как обе команды привыкли строить свои атаки через фланги, что предполагает большое количество угловых, да и в матчах между собой команды часто перебивают тотал, выставленный букмекерами.
Матч закончится триумфом АЗ — 1.38, ничья в матче — 4.36, матч закончится триумфом ВВВ-Венло — 7.3.
Сегодня футбол – это не просто игра, а еще и возможность неплохо заработать. Развитие всех видов спорта заставило расширяться букмекерский рынок, однако ставки на футбол пока остаются наиболее многочисленными. Скорее всего, это связано с тем, что у этого вида спорта огромная армия болельщиков во всех уголках мира. А, как известно, футбольные болельщики самые азартные люди в мире, они готовы поставить на победу своей команды всю до последней копейки. Этим и пользуются букмекеры. Однако эксперты нашего портала говорят, что пришло время сказать хватит букмекерам, и начать выигрывать на ставках. Наши эксперты ежедневно мониторят линии букмекерских конторах в поисках наиболее интересных ставок на футбол с высоким процентом проходимости. Для прогнозирования матчей мы пользуемся специальными программами, позволяющими нам лучше проанализировать предстоящий футбольный матч и найти интересные ставки. Каждый наш прогноз – это результат кропотливого труда, причем каждый прогноз мы даем с подробным описанием. Вместе мы сможет выиграть у букмекеров, не отрываясь от любимого занятия – просмотра футбольных матчей. Всем удачных ставок и зрелищного футбола!
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