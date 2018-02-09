Тальерес Кордова — Банфилд прогноз и ставки от специалиста 11.02.18

История противостояния Тальерес Кордова – Банфилд длится уже более ста лет, так что за это время команды сыграли между собой 154 поединка. В них футбольный клуб Тальерес Кордова одержал 51 победу, а на счету ФК Банфилд 43 выигранных поединка. Очередной матч данных команд пройдет 11-го февраля 2018 года и по московскому времени его начало будет в 23:00.

Российские букмекеры не прошли мимо матча Тальерес Кордова – Банфилд, выставив коэффициент 1.91 на хозяев поля. Гости поединка оценены ими котировкой 4.64, а поставить на ничью возможно по 3.54.

В прошлом поединке футбольного клуба Тальерес Кордова основной голкипер получил травму плеча, так что хозяевам придется обойтись без него. Это будет не просто, ведь вратарь выходил на поле во всех матчах данного сезона и именно благодаря ему команда пропускала очень мало голов в свои ворота. Теперь ворота ФК Тальерес Кордова будет защищать молодой голкипер, который в данном дивизионе только три раза выходил на поле. Хозяевам крайне важно удерживать свои позиции в турнирной таблице, ведь у футбольного клуба Тальерес Кордова есть хорошие шансы попасть в еврокубки. На своем поле команда выступает очень хорошо и пропускает меньше всего в чемпионате, но в этой игре в виду отсутствия голкипера статистика может ухудшиться. На поле также не смогут выйти центральный защитник и правый вингер.

В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Банфилд постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.

Футбольные аналитики сравнили текущую форму клубов Тальерес Кордова и Банфилд, посчитав гостей более сильным соперником, и предлагают поставить на их победу или ничью.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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