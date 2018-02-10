Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|Хоффенхейм
|10.02 17:30 по МСК.
|Майнц 05
"Хоффенхайм" не может выиграть в чемпионате Германии уже 5 туров подряд. Что происходит с командой Юлиана Нагельсмана?
|Суонси
|10.02 18:00 по МСК.
|Бёрнли
Чемпионат Англии. "Суонси" будет пытаться взломать одну из лучших оборон АПЛ
|Вулверхэмптон
|10.02 18:00 по МСК.
|Куинз Парк Рейнджерс
В первом круге Чемпионшипа "Куинз Парк Рейнджерс" обыграл "Вулверхэмптон" на своем поле и теперь попытается дать бой в гостях
|Бристоль
|10.02 18:00 по МСК.
|Сандерленд
Готовы поделиться проверенной ставкой по матчу английского Чемпионшипа
|Джо-Вильфрид Цонга
|10.02 18:20 по МСК.
|Лукаш Пуйлл
Франция, Монпелье
|Дижон
|10.02 22:00 по МСК.
|Ницца
Перед игрой с московским "Локомотивом" в 1/16 финала Лиги Европы "Ницца" заглянет в гости к "Дижону"
|Хаддерсфилд
|11.02 15:00 по МСК.
|Борнмут
Набравший ход "Борнмут" пожалует в гости к новичку Премьер-лиги "Хаддерсфилду"
|Штуттгарт
|11.02 17:30 по МСК.
|М'Гладбах
Что дала "Штутгарту" смена тренера и стали ли швабы сильнее?
В 01:15 по московскому времени нужно откладывать все дела и поудобнее размещаться перед телевизором, ведь начнется игра Бока Хуниорс – Темперлей. Футбольный поединок запланировали на 12-го февраля, так что у тренеров еще есть несколько дней для изучения соперника. Несмотря на то, что оба клуба имеют очень богатую историю, ранее они никогда не играли между собой в официальных матчах. Была лишь одна товарищеская встреча, завершившаяся со счетом 1-1.
Букмекерские конторы после тщательного анализа всех особенностей матча Бока Хуниорс – Темперлей определились с коэффициентами. На ФК Бока Хуниорс выставили 1.23, на мировую между командами — 7.3, а ставки на гостей матча принимаются по 14.
На своем поле футбольный клуб Бока Хуниорс не имеет равных, ведь в этом сезоне не было еще ни одного поражения и только в одном матче команда сыграла вничью, во всех остальных одержав уверенные победы. Благодаря этому Бока Хуниорс находится среди лидеров национального первенства и имеет отличные шансы на чемпионский титул. Главным козырем хозяев является сильное нападение, которое в среднем забивает сопернику не менее двух голов за матч. В составе есть сразу три первоклассных нападающих, один из которых является лучшим в дивизионе, забив уже более двадцати мячей. Сейчас Бока Хуниорс в хорошей форме, выиграв семь из последних восьми поединков. Несмотря на то, что в лазарете находятся два защитника и вингер, они не являются ключевыми и очень редко появлялись в этом сезоне на поле.
В прошлом домашнем поединке футбольный клуб Темперлей постоянно проигрывал по ходу встречи, но в итоге одержал победу со счетом 5-3. Футболисты сейчас вдохновлены такой яркой победой, так что на выезде постараются сыграть не хуже. Гости привыкли делать ставку на нападение на протяжении всех девяносто минут, так что команда хоть и часто пропускает в свои ворота, увлекшись атакой, но зато очень много забивает. С выездными поединками особых проблем нет, хотя выиграно было только половину встреч, а также очень много ничейных результатов. Нынче команда в отличной форме, выдавая серию из трех побед, а существенных кадровых потерь нет. Да, в лазарете находится три защитника и один полузащитник, но каждый из них в этом сезоне не более трех раз появлялся на поле.
Спортивные аналитики тщательно взвесили все за и против в поединке Бока Хуниорс – Темперлей, так что предлагают сделать ставку на победу гостей или ничью, ведь они имеют хорошую игровую форму и больше нуждаются в очках.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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основатель проекта Betfaq