Прогнозы и ставки специалистов на матч Индепендиенте — Сан-Лоренцо 11.02.18

Матч команды Индепендиенте и команды Сан-Лоренцо можно считать центральным матчем тура, так как оба футбольных клуба в текущем сезоне демонстрируют отличные результаты, которые позволят назвать эти команды одними из фаворитов данного чемпионата. Наши эксперты отмечают, что к таким результатам команды шли не один сезон. Это результат кропотливой работы менеджеров, которые буквально по крупицам собирали футболистов со всего мира и наигрывали оптимальный состав с оптимальной тактикой. Это дало свои плоды, так как уже в нынешнем чемпионате эти клубы оставили далеко позади основных конкурентов, среди которых и довольно известные футбольные клубы. По словам менеджеров, обе команды тщательно готовились к предстоящему матчу, некоторые футболисты получили отдых в прошлых поединках, что позволяет судить о том, что, действительно, для команды Индепендиенте и команды Сан-Лоренцо это противостояние будет иметь ключевое значение. В связи с этим, наши эксперты в своих прогнозах опирались не только на выступления этих коллективов в нынешнем сезоне, но и на арбитра, который будет обслуживать этот матч, так как именно от его профессиональных действий на футбольном поле будет зависеть многое в этом матче, если не все. Тщательный анализ многочисленных факторов, которые мы использовали для прогнозирования, позволил нам составить интересные прогнозы на этот матч, который без сомнения можно считать центральным матчем тура. Поэтому советуем всем любителям футбола не пропустить эту игру.

Выбирая интересный футбольный матч, эксперты нашего портала всегда стараются предложить максимальное количество ставок, чтобы любители футбола, которые отправляются на стадион болеть за свою любимую футбольную команду, или будут наблюдать за развитием событий у экранов телевизоров, могли не просто насладиться матчем, но и заработать, сделав ставки в букмекерских конторах. Лучше всего, как показывает практика, нам удаются прогнозы на статистику. Вообще, прогнозировать статистику того или иного футбольного матча довольно-таки просто. Для этого достаточно использовать специальные ресурсы, которые ведут учет различных статистических показателей команд в матчах текущего и прошлых чемпионатов. Однако здесь главное не только научиться пользоваться такими ресурсами, но и делать это вместе с анализом другой информации. В ближайшем туре чемпионата нас привлек матч команды Индепендиенте и команды Сан-Лоренцо оба футбольных клуба неплохо зарекомендовали себя в текущем сезоне. Наши эксперты полагают, что в сегодняшнем матче будет борьба, так как и хозяева поля, и гости имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в верхнюю часть турнирной таблицы. Матч может получиться очень напряженным, богатым на фолы и желтые карточки, так как в составах обеих команд выступают футболисты, которые, при определенном стечении обстоятельств, могут сыграть против своих соперников довольно грубо, да и главный арбитр матч – суровый рефери, не привыкший потакать грубиянам. В общем, нас ждет матч в лучших традициях футбольных противостояний, где на кону стоит только победа.

Для команды Индепендиенте практически все оставшиеся матчи чемпионата будут иметь решающее значение. Клуб балансирует на грани зоны вылета, поэтому команде необходимо набирать очки в каждом матче. В принципе, для хозяев поля сегодня выпадает реальный шанс улучшить свои турнирные позиции, так как в гости к ним пожалуют футболисты команды Сан-Лоренцо, которые сейчас переживают не самые лучшие времена, хотя и занимают место в середине турнирной таблицы. Команда Сан-Лоренцо ослаблена многочисленными травмами ведущих футболистов, вдобавок к этому клуб продал нескольких футболистов основы в межсезонье, которым так и не смог отыскать замену. В общем, у команды Индепендиенте сегодня появляется отличный шанс улучшить свои позиции в турнирной таблице, и наши эксперты полагают, что команда должна этим воспользоваться. Поэтому мы прогнозируем в этом матче победу хозяев поля. Однако победа вряд ли дастся футболистам команды Индепендиенте легко. Матч должен получиться напряженным, с обилием жестких столкновений и большим количеством предупреждений. Поэтому общий тотал нарушений и желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. В игре вряд ли будет забито много голов, так как уровень исполнителей в составах обеих команд оставляет желать лучшего, да и игра вряд ли будет динамичной, так как команды будут много осторожничать, действуя через центр. Отсюда и общий тотал забитых голов на меньше. Это же касается и общего тотала угловых, с учетом того, что игра будет идти, преимущественно, в центре поля, команды вряд ли подадут много стандартов, так как что угловых на меньше тоже выглядит хорошей ставкой на этот матч.

Достанется победа в противостоянии Индепендиенте — 2.37, в противостоянии нет победителей — 2.99, достанется победа в противостоянии Сан-Лоренцо — 3.74.

Эксперты нашего ресурса отлично понимают, почему практически все букмекерские конторы не только расширили свои линии на футбол, но и стали предлагать большой объем ставок на статистику и прочие дополнительные параметры по ходу матча. Футбол с каждым годом становится все более популярным видом спорта, естественно, армия игроков в букмекерских конторах растет, поэтому бетторам необходимо предлагать что-то новое. По мнению наших экспертов, появление в лайв-ставках футбольной статистики – большой плюс именно для бетторов, так как букмекеры не всегда могут адекватно оценить ход матча, используя различные программы. Благодаря нашим прогнозам, можно делать ставки и до и во время матча, что существенно повышает шансы на успех, так как по ходу матча, в зависимости от развития событий на футбольном поле, можно сделать ставку не только по более выгодному коэффициенту, но и выбрав более выгодный исход. А еще лайв-ставки примечательны тем, что там можно поставить гораздо большую сумму, чем букмекер принимает до матча. Так что, рекомендуем бетторам осваивать лайв-ставки, ну и, конечно, пользоваться нашими футбольными прогнозами.

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